Dietikon Der Gemeinderat bewilligt eine gute halbe Million Franken, um den Kindergarten «In der Lachen» auszubauen Ohne Gegenstimme genehmigten die Parlamentarier das den Ausführungskredit und den Vorvertrag mit der Baugenossenschaft Schönheim. Der neue Doppelkindergarten soll bis 2026 im Rahmen der kompletten Siedlungserneuerung entstehen.

Der alte und viel kleinere Kindergarten in der Siedlung musste im Sommer 2021 wegen dem geplanten Bauprojekt geräumt werden. (Archivbild) Oliver Graf

524000 Franken will der Stadtrat in den Neubau des Kindergartens «In der Lachen» investieren. Das Vorhaben kam am Donnerstagabend im Dietiker Gemeinderat gut an. Einstimmig genehmigten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier den Ausführungskredit und den Vorvertrag mit der Baugenossenschaft Schönheim. Der künftige Doppelkindergarten entsteht im Rahmen eines grossen Neubauprojekts: Bis 2026 will die Baugenossenschaft ihre gut 10000 Quadratmeter grosse Wohnsiedlung bei der BDB-Haltestelle Bergfrieden erneuern. Ab Herbst 2026 soll der neue Kindergarten zur Verfügung stehen.

«Wir finden das Projekt unterstützenswert und werden es einstimmig annehmen», sagte Beda Felber für die Mitte-Fraktion. Manuela Ehmann hob im Namen der EVP die verhältnismässigen Kosten sowie die zweckmässige und moderne Planung hervor. «Unsere Kinder brauchen dringend wieder einen Kindergarten ‹In der Lachen›.» Das Bauprojekt inklusive dem Aussenraumkonzept, das einen öffentlichen, vom Kindergarten mitgenutzten Spielplatz vorsieht, überzeuge die SP/AL-Fraktion sehr, sagte Kerstin Camenisch (SP). Sven Johannsen (GLP) lobte, dass das Kindergartenprojekt gut in das gesamte Bauprojekt integriert sei.

Der alte und deutlich kleinere Kindergarten in der gleichen Siedlung musste im Sommer 2021 wegen der geplanten Erneuerung geräumt werden. Als Reaktion darauf rief die Stadt das Projekt Waldkindergarten ins Leben.