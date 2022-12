Dietikon Die «Dornau» heisst zukünftig anders: Der FC Dietikon benennt sein Stadion um Die Dornau ist seit über 100 Jahren die Heimspielstätte des FC Dietikons. Nun erhält sie einen neuen Namen.

Die Dornau heisst in Zukunft «NEO!-ARENA». Michel Sutter

«NEO!-ARENA» statt «Dornau»: Der FC Dietikon gibt seiner Heimspielstätte im Rahmen einer Sponsoring-Kooperation einen neuen Namen, wie er in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Mit dem Versicherungsunternehmen Neosana AG aus Zürich sei ein entsprechender Kooperationsvertrag unterzeichnet worden.

«Zukünftig wird die Sportanlage ‹NEO!-ARENA› heissen», steht in der Mitteilung. Die Neosana, kurz auch als «neo!» bekannt, sei seit über 25 Jahren in der Versicherungsbranche tätig und betreibe schweizweit 14 Generalagenturen. Eine davon befinde sich in Dietikon an der Kirchstrasse 20 und werde von Emra Eljmazi geleitet. «Wir werden in vielen Bereichen eng kooperieren und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit diesem dynamischen Unternehmen», wird FCD-Marketingchef René Laemmel in der Mitteilung zitiert.

Der Hauptsitz der Neo­sana AG befindet sich an der Baslerstrasse 60 in Zürich Altstetten. In Schlieren an der Unterrohrstrasse betreibt das Unternehmen laut seiner Website ebenfalls eine Agentur. Die Kooperation mit Neosana ist nicht die erste, für die der FCD seiner Spielstätte einen gesponserten Namen gibt. So war die Dornau in früheren Jahren auch schon als Primework-Arena bekannt. Das erste Meisterschaftsspiel im nun umbenannten Stadion steht am 11. März 2023 um 16 Uhr an. Dann empfangen die Dietiker in der 2. Liga interregional den FC Unterstrass. (deg)