Dietikon Der Dietiker Stadtrat soll mehr Unterlagen veröffentlichen – seine heutige Praxis sei «fragwürdig», findet Ernst Joss Der Dietiker AL-Gemeinderat Ernst Joss will, dass der Stadtrat die Bevölkerung besser informiert. Er beruft sich auf das Öffentlichkeitsprinzip.

Ernst Joss (AL) will, dass sich die Stadt Dietikon die Stadt Zürich zum Vorbild nimmt. Sandra Ardizzone

«Der Stimmbürger findet auf der Website nur die stadträtliche Weisung zu den Anträgen an den Gemeinderat. Zusätzliche Unterlagen wie erläuternde Berichte sind ihm nicht zugänglich», schreibt der Dietiker Gemeinderat Ernst Joss (AL) in einem kürzlich eingereichten Vorstoss. Er möchte, dass alle relevanten Unterlagen für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Einzige Ausnahme sollen Unterlagen sein, «deren Vertraulichkeit unbedingt erforderlich ist». Das Postulat von Joss haben neun weitere Gemeinderatsmitglieder der Parteien SP, GLP und Gamfa mitunterzeichnet.

Joss begründet seinen Vorstoss damit, dass sich der Stimmbürger kein umfassendes Bild über die Vorlagen machen kann, da er dafür zu wenige Informationen vom Stadtrat erhält. «Im Rahmen des Öffentlichkeitsprinzips ist dies fragwürdig», findet Joss. Das im Kanton Zürich geltende Öffentlichkeitsprinzip will das Handeln der staatlichen Behörden und Ämter für Aussenstehende nachvollziehbar und transparent gestalten. Doch die Behörden und Ämter setzen dieses Prinzip sehr unterschiedlich um. Aus Sicht von Joss macht es die Stadt Zürich besser. Sie sei «viel grosszügiger, was die Information an die Öffentlichkeit angeht», schreibt Joss in seinem Vorstoss.

In seinem Postulat geht es Joss einzig und allein um die Anträge des Stadtrats an das Parlament. Zu diesen sollen möglichst alle Unterlagen veröffentlicht werden, damit sich die Stimmbürger selber ein Bild machen und allenfalls mit Vorschlägen auf die Gemeinderatsmitglieder zugehen können.

Dass der Stadtrat Dietikon nicht sehr offensiv kommuniziert, zeigt sich auch darin, dass er seine Beschlüsse, wenn überhaupt, nur kurz zusammengefasst veröffentlicht, derweil der Stadtrat Schlieren seine Beschlüsse in ausführlicher Form publiziert. Um solche Stadtratsbeschlüsse, die keinen Antrag an das Parlament darstellen, geht es im aktuellen Postulat von Joss nicht.