Dietikon Das Streichorchester verzauberte das Publikum Zur Freude der Dietiker Streichorchester-Präsidentin Christa Jordi war die Reformierte Kirche Dietikon am Sonntagabend bis auf den letzten Platz gefüllt – und das trotz schönem Wetter.

Solist Samuel Mittag (links) und das Streichorchester füllten die Kirche problemlos. Selina Brodmann

Das Streichorchester Dietikon eröffnete sein Konzert mit der Sinfonie KV 16 von Wolfgang Amadeus Mozart. Ein bekannter Name, mit dessen Werk das Amateurensemble das Publikum von Minute eins an in seinen Bann zog. In der ganzen Kirche war aufmerksames Lauschen zu beobachten.

Zweifelsfrei der Höhepunkt des Konzertes war der Auftritt des Solisten Samuel Mittag. Der in Wien wohnhafte Violaspieler kam für seinen Soloauftritt zurück in seine Heimat Dietikon. Er begeisterte das Publikum mit seinem raffinierten und emotionalen Spiel. Er spielte zusammen mit dem Orchester ein Konzert von Franz Anton Hoffmeister, das als eines der schwierigsten und schönsten Werke der Wiener Klassik gilt. Es ist auch eines der wenigen Werke, die speziell für die Viola, umgangssprachlich Bratsche genannt, komponiert wurden.

Samuel Mittag lässt man nicht ohne Zugabe gehen

Das Publikum zeigte seinen ­Gefallen am Solisten, indem es ihn für eine Zugabe zurück in die Mitte holte. Nachdem sich Mittag für das zahl­reiche Erscheinen bedankte, spielte er noch ein Stück von ­Johann Sebastian Bach als ­Zugabe.

Der langjährige Dirigent des Streichorchesters, Günther Stückle, meinte nach dem ­Konzert, dass es viel Spass ­gemacht habe, mit Samuel ­Mittag zu spielen. Er hoffe, dass es in Zukunft wieder zu einer Zusammenarbeit komme, obwohl es schwieriger sei, Stücke für Bratschen zu finden. Ein bestätigendes Lächeln von Dirigent und Solist betonte die Freude an der Zusammenarbeit direkt nach dem Auftritt.

Neben der Sinfonie von Mozart und dem Konzert für Viola und Orchester in D-Dur von Hoffmeister, wurden das Stück La Follia von Antonio Vivaldi und die Sinfonia Venezia, ebenfalls in D-Dur, von Antonio Salieri gespielt. Die Stücke boten ein Auf und Ab der Klänge, das ein sehr exaktes Spielen erforderte.

Aus dem Publikum konnte vernommen werden, dass eben diese exakten Einsätze, speziell auch von den Cellospielerinnen, bemerkenswert waren.

Bekannt ist das Streichorchester Dietikon nicht zuletzt für die Förderungen von Jungtalenten in der Region. Insbesondere bieten Konzerte wie jenes am Sonntag Talenten eine Möglichkeit für Solistenauftritte.

Samuel Mittag hatte schon zweimal, nämlich 2013 und 2017 mit dem Streichorchester Dietikon Konzerte gegeben. 2013 war historisch, handelte es sich damals doch um das allererste Konzert des 2012 gegründeten Streichorchesters Dietikon. Damals war Mittag 16.

Nun, als 25-Jähriger, ist er in ­seinem Probejahr beim ­Radio-Symphonieorchester des ORF in Wien. Wenn alles klappt, erhält er Ende September eine Festanstellung. Umso ­schöner, dass er Jahre nach ­seiner Premiere mit dem Streichorchester Dietikon wieder hierher gekommen ist, um das Publikum zu ver­-zaubern.