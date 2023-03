Dietikon Musikschule Dietikon: Nach dem erfolgreichen Schülerkonzert steht das grosse Frühlingskonzert an Schülerinnen und Schüler der Musikschule Dietikon spielten am Mittwoch im Schulhaus Steinmürli ein Schülerkonzert. Für das Akkordeon-Ensemble war es auch der Auftakt zum grossen Frühlingskonzert.

Das Akkordeon-Ensemble spielte das Stück «In einem japanischen Teehaus». Bild: Severin Bigler

Ein Mädchen mit langen Haaren sitzt am Keyboard. Im Hintergrund steht ihre Musiklehrerin. Das Mädchen beginnt zu spielen – zuerst will es nicht ganz funktionieren. Sie setzt mit ihren Fingern nochmals neu an. Dann klappt es schliesslich und sie spielt das Stück zu Ende. Ihre Bemühungen werden mit einem tosenden Applaus belohnt.

Wenn das Schülerkonzert spannender ist als ein Profikonzert

Der Singsaal im Schulhaus Steinmürli in Dietikon war am Mittwochabend rappelvoll. Die Musikschule Dietikon hatte zu einem Konzert geladen. Es spielten die Akkordeon-Klasse und die Keyboard Klasse unter der Leitung der Musiklehrerin Edith Schelling.

Die erfahrene Lehrerin eröffnete das Konzert und richtete ihre Worte an jene Schüler, die zum ersten Mal vor Publikum spielten: «Ich weiss, im Moment seid ihr sehr aufgeregt – aber freut euch auf das unglaubliche Gefühl danach. Dann habt ihr es geschafft!»

Edith Schelling begrüsste das Publikum des Schülerkonzerts. Bild: Severin Bigler

Ebenfalls sagte Schelling, ein Schülerkonzert sei spannender als ein Profikonzert: «Heute können Fehler passieren und das ist gut so.» Dann fügte sie hinzu: «Das gibt Abwechslung».

Ihre älteste Schülerin ist 89 Jahre alt

Schelling lebt in Dietikon und übt ihren Beruf seit bald 35 Jahren aus. Besonders wichtig ist ihr, die Schülerin beziehungsweise den Schüler als Ganzes zu betrachten und individuell zu begleiten.

Auf die Frage, wie viele Instrumente sie denn unterrichten könne, musste sie etwas schmunzeln: «Ich bin in der Hinsicht sehr breit aufgestellt», sagte die 56-Jährige. Aktuell unterrichtet sie Schülerinnen und Schüler im Alter von 7 bis 89 Jahren.

Edith Schelling ist seit bald 35 Jahren Musiklehrerin. Bild: Severin Bigler

Das Schülerkonzert findet einmal im Jahr statt. Schelling bezeichnete es als ein Schaufenster: «Normalerweise ist unsere Arbeit nicht sichtbar, aber an einem Konzert können die Schüler beweisen, was sie gelernt haben.» Und auch sie könne zeigen, was sie mit den Kindern erarbeitet hat.

Die meisten Schüler seien vor einem Konzert sehr nervös: «Da fliessen schon einmal die Tränen», sagt Schelling. Aber sobald sie es geschafft hätten, sei es ein umso schöneres Erfolgserlebnis.

Der Auftakt zum grossen Frühlingskonzert

Am Konzert vom Mittwoch wurden insgesamt 16 Stücke aufgeführt. Das letzte hiess «In einem japanischen Teehaus». Es wurde vom Akkordeon-Ensemble aufgeführt, das sieben Mitglieder hat. Das Stück wird ebenfalls am kommenden Frühlingskonzert der gesamten Musikschule Dietikon aufgeführt, das am Samstag, 1. April, im Stadthaus Dietikon stattfindet.

Am Schluss des Schülerkonzerts durften alle Spieler einen Schlüsselanhänger mit nach Hause nehmen. Die Erleichterung und Freude nach dem gelungenen Konzert war förmlich spürbar. Und auch die Familien tauschten untereinander eifrig ihre Fotos und Videos aus.