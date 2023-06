Dietikon «Das Labyrinth steht symbolisch für unseren Lebensweg»: Darum geht’s bei der neusten Attraktion des Generationsparks Im Dietiker Generationenpark bei der Stadthalle gibt es neu ein Rasenlabyrinth mit 23 Metern Durchmesser und rund 225 Metern Wegstrecke. Somit bietet der Park nun auch etwas für die ganz Kleinen an.

Eine Drohnenaufnahme zeigt das Labyrinth von oben. Darin gibt es laut Thomas Weber nur eine einzige Sackgasse. Bild: PD

Das Gras kitzelt an den Füssen, während man sich seinen Weg durch das neue Rasenlabyrinth im Dietiker Generationenpark bahnt. «Inspiriert wurden wir von den Labyrinthen in Klostergärten, wie es sie beispielsweise in England und Deutschland gibt», sagt Thomas Weber, Leiter Grünanlagen der Stadt Dietikon, auf Anfrage. «Anschliessend suchten wir dafür einen passenden Ort.» Fündig wurden sie schliesslich bei der Wiese im Generationenpark in der Nähe der Stadthalle.

Somit ist im Park nun für jede Generation etwas dabei. «Für die kleinen Kinder hat es bisher nichts gegeben, um sich richtig austoben zu können», sagt Weber. Mit dem Labyrinth hat sich das nun geändert. Es hat einen Durchmesser von 23 Metern, eine Wegstrecke von 225 Metern und verspricht den Kindern Spiel und Spass. Im Park gibt es ausserdem eine Pumptrackanlage und Fitnessgeräte für Jung und Alt.

Für Weber hat das Labyrinth eine ganz besondere Bedeutung: «Das Labyrinth soll symbolisch für unseren Lebensweg stehen: Manchmal muss man halt ein Stück zurückgehen, um den richtigen Pfad zu finden», sagt er.

Labyrinth ist nicht gleich Irrgarten

Weber gibt auch zu bedenken: Labyrinth und Irrgarten seien nicht dasselbe. Die beiden Wörter werden zwar irrtümlicherweise oft als Synonyme verwendet. Doch während man in den Irrgärten durch Sackgassen und falsche Wegabbiegungen wortwörtlich in die Irre geführt wird, leitet bei einem Labyrinth ein einziger Weg kontinuierlich bis zum Ziel, das meistens in der Mitte liegt.

«In unserem Rasenlabyrinth gibt es allerdings eine einzige Sackgasse», gibt Weber zu. Zudem verrät er, man umkreise das Zentrum siebenmal, bevor man in der Mitte ankomme.

Anders als manche Labyrinthe besteht jenes im Dietiker Generationenpark nicht aus hohen Hecken, sondern lediglich aus ungefähr sechs bis zehn Zentimeter hohem gemähten Gras. Der Pfad wird einmal pro Woche nachgemäht und ist jeweils bis im Herbst begehbar. Über den Winter soll das Gras dann wieder wachsen und im Frühjahr frisch geschnitten werden.

An der Pflege des Labyrinths sind rund acht Gärtner beteiligt. Die Wege wurden zuerst mit einer umweltfreundlichen Farbe und mittels Schnüren eingezeichnet und danach mit einem Rasenmäher geschnitten.