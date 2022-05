Dietikon Das Kükenschlüpfen war das Highlight: Nach zwei Jahren Zwangspause fand die Kleintierschau wieder statt Die Kleintierschau lockte am Wochenende viele Familien auf die Anlage des Kleintierzüchtervereins Dietikon.

8 Bilder 8 Bilder Bei der Dietiker Kleintierschau wurde wieder um die Wette geschlüpft. Fiona Graf

In der Kleintieranlage Vogelau in Dietikon schlüpften die Küken dieses Jahr wieder um die Wette. Am Samstag und Sonntag fand die erste Kleintierschau des Kleintierzüchtervereins Dietikon nach der Coronapause statt. Zur Freude von Vereinspräsident Rico Hafner und Christian Berger vom Organisationskomitee sind in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher erschienen.

Das Kükenschlüpfen ist für viele das Highlight der Kleintierschau. Für den Anlass braucht es laut Hafner und Berger eine längere Vorbereitung. Die aus Zürich stammenden Eier müssten vor dem Schlüpfen regelmässig kontrolliert werden. Ab dem vierten Tag werden die Eier das erste von insgesamt drei Mal durchleuchtet, um unbrauchbare auszusondern. Durch das Licht kommen Adern und ein kleiner schwarzer Punkt, der Embryo, zum Vorschein.

Die Organisation war eine Herausforderung

Ab dem 21. Tag fangen die Küken an zu schlüpfen. Dabei knacken sie mit dem sogenannten Eizahn am Schnabelende die Eierschale kreisförmig auf. Anschliessend leben die Bibeli zwei Tage lang vom Dottersack, der an ihrer Nabelschnur hängt.

Der Kleintierzüchterverein Dietikon wurde 1908 gegründet und zählt aktuell rund 88 Mitglieder. Im oberen Teil des Schrebergartens in der Vogelau pachtet der Verein von der Stadt Dietikon Land. Auf diesem stehen das Vereinshaus sowie acht Parzellen, die Platz für die Zucht gewisser Hasen-, Sportflugtauben- und Hühnerrassen bieten.

Die diesjährige Organisation der Kleintierschau brachte einige Herausforderungen mit sich, denn es musste plötzlich alles relativ schnell gehen. Erst an der Generalversammlung Ende Februar wurde beschlossen, dass die Kleintierausstellung stattfinden wird.

Braune Hühner legen nicht unbedingt braune Eier

Dennoch wurde bei der diesjährigen Kleintierschau an alles gedacht. Im Angebot waren Wasserspritzspiele und Nagelbalken fürs Wettnageln sowie ein hoher Sandhaufen für die Kleinsten. Zudem gab es ein Festzelt mit Festbänken. Daneben lockte eine Tombola mit verschiedenen Preisen.

Remon Freundorfer war mit seiner Familie gekommen, um den Küken beim Schlüpfen zuzuschauen. Er kenne die Veranstaltung schon länger und möge das Naturnahe. Seine Tochter Lorenzia war hin und weg von den Kaninchen. Florian Hunsperger war mit seiner Tochter Mia erschienen. Ihm gefalle, dass er hier einen Nachmittag mit Freunden und deren Kindern verbringen könne. Mia war kaum vom Sandhaufen wegzubringen. Auch die Hasen und die Hühner gefielen ihr.

Die diesjährige Dietiker Kleintierschau liess die Herzen der Tierfreunde höherschlagen. Und wer schon immer wissen wollte, ob braune Hennen auch braune Eier legen: Nein, das ist nicht so. Es kommt auf die Farbe der Ohrläppchen an. Ist diese rötlich oder braun, so werden die Eier braun, sind die Ohrläppchen weiss, werden es auch die Eier.