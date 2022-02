Dietikon Das erste Sommerfest seit drei Jahren wird nachhaltiger Vom 10. bis 12. Juni wird das Dietiker Sommerfest nach zwei Jahren Corona-Unterbruch wieder stattfinden. Neu kommen Mehrwegbecher und biologisch abbaubares Geschirr zum Einsatz. Bis Ende März können Dietiker Vereine sich noch für einen Auftritt auf der Bühne bewerben.

Der Auftritt von Pasquale Aleardi und Die Phonauten war das Highlight des letzten Sommerfests im Juni 2019. Cynthia Mira

Im Juni 2019 organisierte die Stadt Dietikon erstmals das Sommerfest als neues Format. Doch in den folgenden Jahren musste der Anlass gleich zwei Mal wegen des Coronavirus abgesagt werden. Diesen Juni wird es nun wieder so weit sein. Von Freitag, 10., bis Sonntag, 12. Juni, werden die Markthalle und ein grosses Zelt auf dem Kirchplatz zum Festgelände.

Auf der Bühne im Zelt soll an allen Tagen ein attraktives Programm geboten werden. Bei der letzten Ausgabe traten etwa Pasquale Aleardi und Die Phonauten sowie der Rapper Siga auf. Am Samstag haben Dietiker Vereine die Möglichkeit, auf der Bühne aufzutreten, wie das Organisationskomitee in einer Mitteilung schreibt. Dafür können sie sich noch bis Ende März mit einem Kurzbeschrieb der geplanten Darbietung auf dietikonbewegt.ch bewerben.

Für das leibliche Wohl will die Stadt eine grosse Auswahl an vielfältigen Essensangeboten aus verschiedenen Ländern anbieten. Auch ein Markt mit Produkten aus unterschiedlichen Ländern ist geplant. Die Konsumation vor Ort wird dieses Jahr nachhaltiger ausfallen. Wie schon beim grossen Stadtfest 2018 setzt die Stadt wieder auf Mehrwegbecher mit Pfand. Neu schreibt die Stadt vor, dass alle Stände für ihre Angebote biologisch abbaubares Geschirr und Besteck verwenden müssen.