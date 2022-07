Dietikon Das Datum steht nun fest: Neuer «XXXLutz» eröffnet am 2. August Bei der offiziellen Eröffnung der zweiten Schweizer Filiale des österreichischen Möbelgiganten wird auch der Dietiker Parlamentspräsident mit dabei sein, heisst es.

«Neues Möbelhaus öffnet im Sommer» titelte die «Limmattaler Zeitung» im Mai. Nun ist klar, wann genau der ­österreichische Möbelgigant «XXXLutz» die Türen seiner neuen Filiale in der Dietiker Silbern aufmachen wird. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, ist es am 2. August um 9.50 Uhr so weit. Der offiziellen Eröffnung werden laut Mitteilung auch Christian ­Kobler, Geschäftsführer von «XXXLutz» Schweiz, und Anton Felber (SVP), Präsident des Dietiker Parlaments, beiwohnen.

«Auf 13'000 Quadratmeter wird das Vollsortiment präsentiert – von Möbeln über Deko bis zur Küchenabteilung. Zudem lädt ein eigenes Restaurant zum Verweilen ein», heisst es in der Mitteilung weiter. Es ist das zweite «XXXLutz»-Möbelhaus in der Schweiz. Das erste steht in Rothrist.

130 Arbeitsplätze in Dietikon

Die Dietiker Filiale liegt an der Adresse Riedstrasse 7/9 und grenzt direkt an die Autobahn A1. Wie es im Mai hiess, bringt die Dietiker Filiale 130 Arbeitsplätze mit sich.