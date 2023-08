Dietikon Das Alters- und Gesundheitszentrum erhält einen neuen Heimarzt Der bisherige Haus- und Heimatarzt Murat Alan verlässt das AGZ in Dietikon. Ab September übernimmt Andrej Christopher Atanassoff seine Position.

Ab September wird Andrej Christopher Atanassoff als neuer Haus- und Heimarzt im Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ) in Dietikon wirken. Er tritt die Nachfolge von Murat Alan an, der sich voll und ganz auf seine Praxis konzentrieren möchte, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Atanassoff habe viele Jahre Erfahrung im Spitalbereich und als Hausarzt. Er arbeite für die Firma Emeda, die ein Team von Ärzten und Ärztinnen angestellt hat, das Heim- und Hausbesuche tätigt sowie Dienstleistungen im pharmazeutischen Bereich anbietet.

«Im Bereich der heimärztlichen Versorgung hat sich in den letzten Jahren im Kanton Zürich viel verändert. Immer weniger übernehmen Hausärzte diese Funktion. Verschiedene Anbieter haben sich deshalb auf diese Aufgabe spezialisiert», schreibt die Stadt. Das AGZ habe in den letzten Wochen vier Anbieter von heimärztlichen Leistungen zu Präsentationen eingeladen und die Angebote verglichen. Dem Angebot der Firma Emeda habe das AGZ schliesslich den Zuschlag erteilt.

Unterstützung für Heimleitung

Emeda betreue als Heimarzt­organisation zurzeit über 20 Pflegezentren. «Der Heimarzt unterstützt die Gesamtleitung des Heims und die Bereichsleitung Pflege und Betreuung in medizinischen Belangen und übt in seiner Tätigkeit auch eine Beratungs- und Kontrollfunktion aus. Seine Anstellung muss von der Gesundheitsdirektion des Kantons bewilligt werden», heisst es in der Mitteilung weiter.

Zusätzlich stehe dem AGZ durch die Zusammenarbeit mit Emeda rund um die Uhr ein telefonischer Hintergrunddienst zur Verfügung. Dessen Ziel sei es, die Pflege telefonisch zu beraten und dadurch unnötige Vor-Ort-Visiten oder Spitaleinweisungen zu vermeiden. Falls eine telefonische Behandlung aus ärztlicher Sicht nicht ausreichend sei, werde die Bewohnerin oder der Bewohner an einen anderen Leistungserbringer triagiert.

Wie die Stadt weiter schreibt, könnten die Bewohnerinnen und Bewohner im Alters- und Gesundheitszentrum ihren Hausarzt weiterhin frei wählen. «Durch die Zusammenarbeit mit Emeda kann das AGZ aber sicherstellen, dass Bewohnende, die keinen Hausarzt haben oder deren Hausarzt keine Heimbesuche macht, medizinisch betreut werden.» (liz)