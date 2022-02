Dietikon Brückenbelag und Lärmschutzwände: Nun starten die Hauptarbeiten an der Autobahnbrücke Die Bauarbeiten infolge der Instandsetzung der Limmatbrücke in Dietikon werden Ende Februar beginnen und voraussichtlich bis Ende 2023 andauern. Der Brückenbelag, die Abdichtung und die Brückenentwässerung müssen ersetzt werden. Auch höhere Lärmschutzwände werden erstellt.

Die Sanierung der Autobahnbrücke dauert voraussichtlich bis Ende 2023 und kostet rund 27,7 Millionen Franken. zvg

Nachdem Ende Januar mit den ersten Vorarbeiten für die Instandsetzung der Autobahnbrücke in Dietikon begonnen wurde, wird nun die temporäre Verkehrsführung eingerichtet. Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt, starten diese Arbeiten am 20. Februar. Die gesamten Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 2023. Während dieser Zeit finden an der 1983 in Betrieb genommenen und 550 Meter langen Limmatbrücke verschiedene Sanierungsarbeiten statt.

So werden der Brückenbelag durch einen lärmarmen Belag, die Abdichtung sowie die Brückenentwässerung ersetzt. Weiter finden Instandsetzungsmassnahmen an Randleitmauern und am Mittelstreifen statt. Auch lokale Betoninstandsetzungen am Brückentragwerk sowie Instandsetzungsmassnahmen am Uferverbau sind geplant. Zudem werden neue und höhere Lärmschutzwände erstellt. Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich ­gemäss Astra auf rund 27,7 Millionen Franken.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, könne der Verkehr auf der A3 im betroffenen Abschnitt während der Bauarbeiten weiterhin fliessen. Es stünden jeweils zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtungen zur Verfügung. Dabei werde der gesamte Verkehr jeweils auf einer Seite der Brücke geführt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit gilt im gesamten Baustellenabschnitt Tempo 80.

Einige Arbeiten werden in der Nacht ausgeführt

Vorarbeiten sowie das Einrichten der temporären Verkehrsführung machen in den Nächten vom 13. bis 16. Februar sowie vom 20. bis 25. Februar jeweils zwischen 21 Uhr und 5.30 Uhr Verkehrseinschränkungen auf der Autobahn notwendig. Zudem bleibt die Aus- und Einfahrt Urdorf-Nord in Fahrtrichtung Basel/Bern in den Nächten von 20. bis 25. Februar gesperrt. Eine Umleitung über das untergeordnete Verkehrsnetz wird ­signalisiert.

Der Verkehr auf der Zürcherstrasse und der Überlandstrasse sowie der Bahnverkehr werden laut Astra so wenig wie möglich beeinträchtigt. Bauarbeiten, die zu punktuellen Einschränkungen führen, würden in der Nacht realisiert. Beeinträchtigt seien jedoch gewisse Ver­bindungen für den Fuss- und ­Veloverkehr. Bei Sperrungen von Wegen oder Über- führungen würden Um­leitungen signalisiert, hält das Astra in seiner Mitteilung fest. (liz)