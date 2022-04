Dietikon Bereit für die digitalisierte Zukunft: Schüler tippen am PC, noch bevor sie lesen können In Dietiker Schulen lernen Kinder ab Kindergarteneintritt schrittweise den Umgang mit digitalen Medien. In der ersten Klasse erarbeiten sie mit dem «Convertibleführerschein» erste Basics an den Hybrid-PCs.

Erstklässler der Schuleinheit Stierenmatt lernen Basics im Umgang mit den Convertibles – Hybrid-PCs, die sich sowohl als klassischer Laptop als auch als Tablet nutzen lassen. Severin Bigler

Der Lernplan 21, der in Zürich im Schuljahr 2018/2019 eingeführt wurde, umfasst das Modul Medien und Informatik. Das Modul ist unterteilt in die drei Kompetenzbereiche Medien, Informatik und Anwendung. Der Lernplan hält fest, welche Lernziele die Schülerinnen und Schüler in diesen Bereichen im Verlauf ihrer Schulzeit erreichen sollen. Wie die Ziele erreicht werden, überlässt der Lernplan den Schulen.

Material für alle Altersstufen

In Dietikon entwickelt die Fachstelle Medien und Informatik Unterrichtsmaterial für Lehrpersonen, mit dem sie den Schülerinnen und Schülern Medien-, Informatik- und Anwendungskompetenzen vermitteln können. Das Unterrichtsmaterial ist nach Jahrgangsstufen geordnet. Es reicht vom spielerischen Herantasten an elektronische Geräte für Kindergartenkinder bis zu Programmierkursen für Oberstufenschülerinnen und -schüler.

Convertibles sind Teil der Schul-Ausstattung

Zu dem von der Fachstelle entwickeltem Unterrichtsmaterial zählt auch der im Herbst 2021 erstellte «Convertibleführerschein» für Erstklässler. Er gehört zum Kompetenzbereich Anwendung. Die Kinder sollen die Basics im Umgang mit den Convertibles lernen. Bei den Convertibles handelt es sich um Hybrid-PCs, die sich sowohl als klassischer Laptop, als auch als Tablet nutzen lassen. Die Schule Dietikon wurde 2021 mit den Convertibles ausgestattet. In den unteren Klassen stehen pro Klassenzimmer fünf der Geräte zur Verfügung. Ab der fünften Klasse erhält jede Schülerin und jeder Schüler ein eigenes Convertible als Leihgerät.

Besuch in der Stierenmatt

Die «Limmattaler Zeitung» war zu Besuch, als eine erste Klasse der Schuleinheit Stierenmatt den «Convertibleführerschein» erarbeitete: Die Aufregung der Kinder ist deutlich zu spüren. Eine ganze Lektion lang arbeiten sie heute mit den Convertibles – etwas Besonderes. «Die Kinder springen stark darauf an», sagt Lehrerin Nicole Lippuner. Sie arbeitet neben dem Unterrichten im Pädagogischen ICT Support (PICTS).

«Die Geräte sind halt faszinierend. Kinder, die sonst nie lesen, lesen auf dem Convertible.»

Der Kurs beginnt ganz simpel. Als erstes sollen die Schülerinnen und Schüler das Convertible anschalten und sich mit dem eigenen Benutzernamen anmelden. Für einige ist das bereits eine grosse Herausforderung. «Teilweise kennen die Kinder noch nicht alle Buchstaben», sagt Lippuner. «Das macht es schwierig.»

Lehrerin Nicole Lippuner zeigt am grossen Bildschirm im Klassenzimmer, wie die Schülerinnen und Schüler einen QR-Code scannen können. Severin Bigler

Während ein paar Schülerinnen und Schüler schon ungeduldig auf die nächste Herausforderung warten, tippen andere noch konzentriert Buchstabe für Buchstabe ihre Benutzernamen ein. Einmal angemeldet lernen sie, wie das Convertible korrekt wieder ausgeschaltet wird und wie sie QR-Codes scannen können. Die wichtigsten Schritte dafür zeigt Lippuner am grossen Bildschirm im Klassenzimmer vor. Manche können die Aufgaben schon mit Tastatur und Maus umsetzen, viele bedienen aber noch intuitiv den Touchscreen.

Gegen Ende der Lektion machen die Schülerinnen und Schüler spielerische Mausübungen. Einigen fällt es schwer, nicht den Touchscreen zu bedienen. Severin Bigler

Bei der Arbeit mit den Convertibles müssten sich die Kinder an klare Regeln halten, sagt Lippuner. So dürften sie beispielsweise nur Apps nutzen, die sie für ihre Aufgaben benötigten. Die Regeln würden mit den Schülerinnen und Schülern im Unterricht besprochen und dann in allen Klassenzimmern aufgehängt. «Bis jetzt wurden die Regeln nie missachtet», sagt Lippuner.

«Weil das ja etwas Tolles ist, geben sich alle Kinder sehr Mühe.»

Zum Schluss des Kurses dürfen die Kinder noch kurz spielerische Mausübungen machen und dann ist die Lektion schon vorüber. Ob ihnen die Stunde gefallen habe, fragt Lippuner. «Ja», tönt es aus der ganzen Klasse. Spass gemacht habe alles, am meisten das «Spielen», also die Mausübungen, ist sich die Mehrheit einig. Schwierig gefunden hätten sie das korrekte Ausschalten und das Scannen der QR-Codes, sagen viele der Kinder. Für andere sei alles «bubieinfach» gewesen.

Die Schülerinnen und Schüler würden noch zwei weitere Lektionen des Kurses absolvieren, bevor sie dann ihren «Führerschein» erhielten, sagt Lippuner. Das Ausweiskärtchen habe aber lediglich symbolischen Charakter und sei nicht nötig, um die Geräte benutzen zu dürfen.

Jede Lehrpersonen entscheidet selbst

Der «Convertibleführerschein» gehöre zum obligatorischen Unterrichtsmaterial der Fachstelle Medien und Informatik, sagt Bo Reichlin, Leiterin der Fachstelle. Viel anderes sei freiwillig und grundsätzlich entschieden die Lehrpersonen selbst, wie sie Fertigkeiten im Bereich Medien und Informatik vermittelt wollten. «Wir haben viele sehr kreative Lehrerinnen und Lehrer. Einige gehen in ihrem Unterricht weit über die Basics hinaus.»

Es sollen neue Unterrichtsmöglichkeiten entstehen

Das obligatorische Unterrichtsmaterial stelle sicher, dass das Basiswissen im Bereich Medien und Informatik bei allen Klassen gleich sei, sagt Reichlin. «Wir möchten sicherstellen, dass alle Schülerinnen und Schüler das gleiche Niveau erreichen». Mit dem zusätzlichen Unterrichtsmaterial wolle die Fachstelle Möglichkeiten aufzeigen, wie das Convertible als ein digitales Medium im Unterricht eingesetzt werden könne, sagt sie. Es gehe darum, das Angebot an Unterrichtsmedien zu erweitern und damit Lernprozesse besser zu unterstützen.