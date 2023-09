Dietikon Beim zweiten Schlag zersprang das Bierglas: Stadtpräsident Roger Bachmann eröffnete das Limmattaler Wiesn-Gaudi Bereits am Eröffnungsabend herrschte am Limmattaler Oktoberfest eine grandiose Stimmung. Nach dem offiziellen Fassanstich und dem gemeinsamen Prosit standen die ersten Gäste auf den Festbänken.

12 Bilder 12 Bilder Der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP, Mitte) eröffnete mit dem Fassanstich am Donnerstagabend das Limmattaler Wiesn-Gaudi. Bild: Severin Bigler

Der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) höchstpersönlich war es, der sich am Donnerstagabend die Lederschürze überzog und auf die Bühne im Festzelt des Limmattaler Wiesn-Gaudis auf dem Dietiker Rapidplatz stieg. Anlass dafür war der Fassanstich, mit dem das Fest im Rahmen des exklusiven Firmenevents der Planzer Transport AG offiziell eröffnet wurde.

Die Nervosität war dem Stadtpräsidenten sichtlich anzusehen, als er zum Holzhammer griff. «Auf dem, der in München das Fass anstechen muss, lastet auf alle Fälle noch mehr Druck», sprach Nils Planzer, Geschäftsführer der Planzer Transport AG, ihm zu. Und dann ging es auch schon los: Bachmann schlug so stark zu, dass beim zweiten Schlag das Bierglas zersprang. «Das Glas war einfach im Weg», sagte er anschliessend.

An diesem und nächstem Wochenende gehts weiter

Nach zwei weiteren Schlägen war das Fass dann offen und das Bier floss heraus. Von den Festbänken ertönte Jubel, Geklatsche und Gestampfe. Als das gemeinsame Prosit folgte, stiegen die Ersten auf die Tische – an guter Stimmung fehlte es am ersten Abend nicht.

Am Freitag und Samstag dieser und nächster Woche darf auch die Öffentlichkeit an der Feststimmung im Limmatfeld teilhaben. Das Festzelt öffnet jeweils um 17 Uhr. Für Spontangäste bleiben an jedem Abend 30 der insgesamt 600 Sitzplätze ohne Reservierung.