Dietikon Aufgeblähte Stadtverwaltung? FDP-Gemeinderat fordert konkrete Zahlen zum Angestelltenwachstum Ob die Stadt Dietikon zu viele Angestellte beschäftigt oder nicht, ist im Dietiker Gemeinderat immer wieder ein Thema. Raphael Müller (FDP) will diese Debatte auf eine fundierte Basis stellen.

Das Dietiker Steueramt zog unter anderem aus Platzmangel per September 2021 aus dem Stadthaus an die Oberdorfstrasse 11. Raphael Müller (FDP) will nun konkrete Zahlen zum Verwaltungswachstum in den letzten zehn Jahren. Florian Schmitz/zvg

Wäre sie ein Unternehmen, hätte sie eine stattliche Grösse erreicht: Rund 500 Berufsleute und Fachpersonen aus vielen verschiedenen beruflichen Richtungen sind laut der eigenen Website bei der Dietiker Stadtverwaltung angestellt. Sind das im Vergleich zu anderen Städten zu viele? Sind die Ausgaben in den vergangenen Jahren stets gestiegen?

Zu diesen Fragen will Gemeinderat Raphael Müller (FDP) Klarheit schaffen. In einer Interpellation mit zwei Mitunterzeichnenden aus seiner Partei will er vom Stadtrat genau wissen, wie sich die Anzahl der städtischen Angestellten sowie die dafür aufgewendeten Kosten seit 2013 entwickelt haben. Müller wünscht sich eine jährliche Auflistung, die zudem unterscheidet zwischen Vollzeitstellen und externen Stellenprozenten.

Zusätzlich soll die Stadt auch zu jedem Jahr die Einwohnerzahl Dietikons angeben. Denn dank technischem Fortschritt und Skaleneffekten solle die Stadtverwaltung im Vergleich zur Bevölkerung nicht linear und schon gar nicht überproportional wachsen, schreibt Müller.

Besonderer Fokus auf die Schule und die Sozialabteilung

Neben einer Gesamtübersicht fragt Müller auch abteilungsübergreifend nach den Aufwänden bei der Informatik. Zudem legt er einen Fokus auf die beiden Abteilungen mit den höchsten Ausgaben: die Schul- und die Sozialabteilung. Für beide Bereiche soll der Stadtrat detaillierte Angaben machen und als Vergleichsgrösse auch die Entwicklung der Schülerzahlen beziehungsweise der Anzahl Sozialfälle angeben. «Diese Interpellation soll aufzeigen, wie sich die Anzahl Mitarbeitende in der Stadtverwaltung in den letzten Jahren entwickelt hat und wie dieses Wachstum im Verhältnis steht zu möglichen Aufwandstreibern», schreibt Müller.

Auseinandersetzungen darüber, ob die Verwaltung zu stark aufgeblasen wurde, sind in Dietikon nicht neu. So kritisierte die SVP im Gemeinderat in den vergangenen Jahren immer wieder die zu stark steigenden Kosten bei der Schulverwaltung. Kommt der Stadtrat der Forderung von Raphael Müller nach und liefert konkrete Zahlen zu den letzten zehn Jahren, können diese Debatte künftig auf einer fundierteren Basis geführt werden.