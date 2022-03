Dietikon Baklava und Pide vor dem Ramadan: Islamische Gemeinschaft organisiert Wohltätigkeitsbasar in der Stadthalle Mit dem Anlass am Sonntag kann sich der Verein nach einer coronabedingten Pause seit 2019 wieder etwas dazuverdienen, um den Unterhalt der Dietiker Moschee zu bestreiten. Auf die Besucher warten eine Woche vor dem Fastenmonat türkische Spezialitäten wie Lahmacun, Pide oder Baklava.

Am Wohltätigkeitsbasar in der Stadthalle können Gäste türkische Süssspeisen wie Baklava kosten. zvg

Kebab, Börek, Pide, Baklava, Lahmacun: Die Liste der Köstlichkeiten am Wohltätigkeitsbasar der Islamischen Gemeinschaft Dietikon ist lang. Am Sonntag lädt der Verein in die Stadthalle Dietikon ein. Von 11 bis 18 Uhr können Besucher die türkischen Spezialitäten probieren. Daneben werden auch Frauenkleider und Tücher sowie islamische Bücher auf Türkisch und Deutsch angeboten. Für Kinder steht eine Hüpfburg bereit. Zudem können die kleinen Gäste basteln und malen.

Cihan Gökgöz (links) und Ersin Tan von der Islamischen Gemeinschaft Dietikon heissen Besucher am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der Stadthalle Dietikon willkommen. Alex Spichale

Nach den coronabedingten Ausfällen 2020 und 2021 kann die Islamische Gemeinschaft Dietikon den alle Jahre ein bis zwei Mal stattfindenden Event wieder veranstalten. «Wir freuen uns sehr, dass wir den Wohltätigkeitsbasar endlich wieder durchführen dürfen. Es ist lange her, dass wir uns austauschen und mit den Leuten in Kontakt treten konnten», sagt Cihan Gökgöz von der Islamischen Gemeinschaft Dietikon. Willkommen seien nicht nur Mitglieder des Vereins, sondern alle Dietikerinnen und Dietiker und Menschen aus dem Limmattal.

Der Basar ist eine wichtige Einnahmequelle

Nicht nur das Gesellige hat in der Coronapause gefehlt. «Die Veranstaltung ist für uns essenziell. Nur mit den Mitgliederbeiträgen können wir den Unterhalt unserer Moschee, die Fixkosten und die Ausgaben für Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht decken. Wir brauchen diese zusätzlichen Einnahmen», erklärt Gökgöz.

Pide gibt es am Anlass ebenso. zvg

In Zeiten der Corona-Einschränkungen zeigte sich die Islamische Gemeinschaft kreativ. «Wir haben fast jeden Monat einen kleinen Basar vor unserer Moschee organisiert und Kebab verkauft. So konnten wir uns über Wasser halten.»

Ramadan kann in normalem Rahmen gefeiert werden

Auch auf religiöser Ebene ist man froh über die Aufhebung fast aller Coronamassnahmen. «Organisatorisch waren die Registration und die Einhaltung der Maskenpflicht insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen im Islam- und Koranunterricht schwierig», sagt Gökgöz. Zudem habe man aufgrund der Beschränkung der Personenanzahl das beliebte Freitagsgebet von der Moschee an der Bergstrasse in die Stadthalle verlegen und manchmal die Mitglieder in der Moschee sogar abweisen müssen. «Wir sind froh, dass diese Zeiten vorbei sind und wir den Fastenmonat Ramadan, der kommenden Samstag beginnt, wieder ohne Abstriche feiern können.»