Dietikon Auto verletzt Mädchen auf der Bremgartnerstrasse und fährt dann einfach davon – Polizei sucht Zeugen Wer hat etwas gesehen? Auf der Bremgartnerstrasse gab es am Freitagmittag einem Unfall. Die Kantonspolizei sucht Zeugen – und den Mann, der mit einer 14-Jährigen kollidierte.

Hier, auf Höhe der Bremgartnerstrasse 16, geschah der Unfall. Der Automobilist fuhr in Richtung Zürcherstrasse respektive Kirchplatz. Severin Bigler

Keine Frage: Unfälle können passieren. Fährt allerdings ein Autofahrer eine Fussgängerin im Bereich eines Fussgängerstreifens an, kann er schnell in Erklärungsnot kommen. War das der Grund, dass er am Freitagmittag einfach davongefahren ist? Oder hat er den Unfall nicht einmal bemerkt? War er auf Drogen? All das sind Fragen, die die Kantonspolizei gerne klären würde. Vielleicht kommt es zu einer Strafe, vielleicht stellt sich auch heraus, dass dem Autofahrer gar nichts angelastet werden kann.

Doch die Ermittlungen gestalten sich derzeit schwierig für die Kantonspolizei. Sie weiss nicht, wer der Autofahrer war.

Passiert ist der Unfall am Freitagmittag gegen 13.40 Uhr auf der Bremgartnerstrasse. «Auf Höhe der Hausnummer 16», wie die Kantonspolizei in einem Zeugenaufruf schreibt. An der besagten Stelle befindet sich der Fussgängerstreifen zwischen dem Restaurant Mahnaz und der bekannten Immobilienfirma Engel & Völkers.

«Das Mädchen stürzte und verletzte sich»

Während das 14-jährige Mädchen den besagten Fussgängerstreifen querte, fuhr das Auto auf der Bremgartnerstrasse in Richtung Zürcherstrasse respektive in Richtung Kirchplatz. So kam es zur Kollision. «Durch die Kollision stürzte das Mädchen und verletzte sich. Der in den Verkehrsunfall involvierte Autofahrer entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle, ohne dass er den Unfall der Polizei gemeldet hat», schreibt die Kantonspolizei.

Wo sich Zeuginnen und Zeugen melden können

Sie bittet nun alle Personen, die irgendwelche Angaben zum Unfallhergang oder zum involvierten Fahrzeug machen können, sich mit der Kantonspolizei unter der Telefonnummer 044 247 64 64 in Verbindung zu setzen.

Die Politik befasst sich schon mit dieser Strasse

Der Unfall hat gewissermassen auch eine politische Komponente. Erst im April hat nämlich das Dietiker Parlament ein Postulat mit dem Titel «Verkehrsberuhigung Bremgartnerstrasse» von Kerstin Camenisch (SP) überwiesen. Der Stadtrat muss nun prüfen, wie die Situation zwischen Kirchplatz und Stadthaus verbessert werden könnte sei. Camenisch schlägt Tempo 30 oder eine Begegnungszone – also Tempo 20 – vor. Das Postulat wurde mit 18 Ja- zu 15 Nein-Stimmen an den Stadtrat überwiesen.

Unabhängig davon ist klar: Vernünftige Automobilisten widmen Fussgängerstreifen eine besondere Aufmerksamkeit – erst recht bei der Bremgartnerstrasse 16, wo am Tag auf den Trottoirs beidseits der Strasse viele Personen unterwegs sind, gerade auch Kinder und Jugendliche. Hat der fragliche Autofahrer diese Aufmerksamkeit vermissen lassen? Die Kantonspolizei würde das gerne genauer prüfen. Dafür braucht sie Zeuginnen und Zeugen. Wer hat etwas gesehen?