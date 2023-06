Dietikon «Es ist die erste Ausstellung, in die auch die Bevölkerung involviert ist» Das Ortsmuseum zeigt in einer neuen Ausstellung Fotos des Anfang 2021 verstorbenen Dietiker «Hoffotografen» Toni Scheiwiller. Zu sehen sein werden ausschliesslich Bilder, auf denen Personen abgelichtet sind.

So wie man ihn in Dietikon kannte: Toni Scheiwiller mit Kamera auf dem Plakat, das für die Ausstellung im Ortsmuseum Dietikon wirbt. Bild: Severin Bigler

Auf den ersten Blick deutet nichts darauf hin, dass im Ortsmuseum Dietikon schon bald eine neue Ausstellung startet. Erst beim zweiten Hinschauen fällt der Bildschirm im Erdgeschoss auf. Sieben weitere sind auf verschiedene Zimmer im Gebäude verteilt. Ab Samstag werden auf ihnen Fotos des Anfang 2021 verstorbenen Dietiker «Hoffotografen» Toni Scheiwiller gezeigt. Rund 100’000 Exemplare umfasst die Sammlung, welche die Familie dem Ortsmuseum vermacht hat.

Thomas Weinmann zeichnet für die Ausstellung verantwortlich. Archivbild: Sandro Zimmerli

In der Ausstellung, die unter dem Titel «Riif fürs Museum?» läuft und am Samstag eröffnet wird, werden rund 1700 Fotos zu sehen sein, die zwischen 2003 und 2020 aufgenommen worden sind. Und zwar ausschliesslich solche, auf denen Personen abgebildet sind, die auch identifiziert werden konnten. Dafür verantwortlich zeichnet Ortsmuseumsmitarbeiter Thomas Weinmann.

Aus der riesigen Sammlung hat er über 3000 Fotos herausgefiltert und mit Hilfe von alteingesessenen Dietikerinnen und Dietikern die Namen den abgelichteten Personen zugeordnet. Insgesamt konnten so etwas mehr als 1000 Leute identifiziert werden. Davon werden an der Ausstellung 134 ausgewählte Personen – darunter viele, die das Leben in Dietikon prägten oder immer noch prägen – gezeigt.

Listen geben Auskunft über die gezeigten Personen

«Wir sind froh, dass Thomas Weinmann diese riesige Arbeit geleistet hat», sagt Philipp Hirzel, der vor kurzem zusammen mit Sven Wahrenberger die Leitung des Ortsmuseums von Regula Stauber übernommen hat. Bei jedem der insgesamt acht Bildschirme werden während der Ausstellung Listen liegen, aus denen ersichtlich wird, welche Personen in der jeweiligen Präsentation zu sehen sind. Beim Eingang wiederum werden die Besucherinnen und Besucher eine Liste finden, die Auskunft darüber gibt, welche Personen insgesamt an den acht Stationen der Ausstellung zu sehen sind.

Die Fotos von Toni Scheiwiller werden auf Bildschirmen gezeigt. Hier sieht man den ehemaligen Stadtpräsidenten und heutigen Präsidenten des Stadtvereins Dietikon Otto Müller mit seiner Gattin Doris. Bild: Severin Bigler

Die Verantwortlichen freuen sich auf die Ausstellung. Auch weil sie etwas besonderes ist. «Es ist die erste Ausstellung, in die auch die Bevölkerung involviert ist», sagt Wahrenberger. Denn obschon der am 9. Januar 2021 mit 86 Jahren verstorbene Toni Scheiwiller in Dietikon kein offizielles Amt innehatte, war der diplomierte Elektroingenieur bei fast jedem Spatenstich und jeder Medienkonferenz der Stadt dabei und schoss Dutzende Fotos.

Doch Scheiwiller war mehr als der «Hoffotograf», als den ihn Stadtpräsident Roger Bachmann oft an Anlässen vorstellte. Scheiwiller hielt das Dietiker Leben fest. Er dokumentierte mit seiner Kamera den Fortschritt von Bauprojekten. Auch bei Vereinsanlässen, Parteizusammenkünften oder Kirchgemeindeversammlungen war er oft dabei. Zudem war Scheiwiller auch ein grosser Blumenfreund. Davon zeugen Hunderte von Blumenfotos. Und auch Essen fotografierte er gerne. Fotos für weitere Ausstellungen sind also noch genügend vorhanden.