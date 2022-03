Dietikon «Am Anfang war es schwierig zu lernen»: Wie eine Dietikerin ihre Leidenschaft für das Oboenspiel entwickelte Marlen Meier aus Dietikon nimmt seit einem Jahr Oboenunterricht. Zuvor hatte sie einige andere Blasinstrumente ausprobiert.

Probierte zuerst einige Instrumente aus, bevor sie ihre Leidenschaft fand: Marlen Meier aus Dietikon. Sandra Ardizzone

«Seit ich klein war, träumte ich davon, Oboe spielen zu lernen», sagt Marlen Meier und legt ein Doppelrohrblatt zum Einweichen in einen kleinen Behälter mit Wasser, der auf dem Esstisch neben ihrer Oboe steht. So wird das Mundstück biegsam und spielbar. Meier fügt hinzu:

«Meine Mutter fand die Oboe schon immer ein wunderschönes Instrument.»

Das habe ihre Passion entflammt, so Meier. Damals war eine Oboe allerdings noch nicht so einfach erhältlich und der entsprechende Unterricht nicht im Angebot der Musikschule Dietikon. «Und immer nach Zürich in den Musikunterricht zu fahren, wäre schon ein Umstand gewesen», sagt Meier.

So begann sie in der Primarschule ihre musikalische Karriere mit der gewöhnlichen Blockflöte, bevor sie zur Alt- und schliesslich zur Tenorblockflöte überging. In der Oberstufe verliebte sie sich dann in die Querflöte. Drei Jahre lang nahm sie Unterricht an der Musikschule. «Daher habe ich heute einen Vorteil, bei der Oboe sind viele Griffe ähnlich», sagt sie. Ein grosser Unterschied stelle allerdings das Doppelrohrblatt als Mundstück dar.

Die Oboe ist nicht Marlens Meier einzige Leidenschaft: Die 47-Jährige singt überdies auch im Limmi-Chor. Sandra Ardizzone

Als sie im Januar 2021 gemeinsam mit ihrem Mann Sebastiano und den beiden Söhnen eine Liveübertragung der Tonhalle Maag von Tschaikowskis «1. Sinfonie» verfolgte, konnte sie nicht aufhören, von der Oboe zu schwärmen. Während des Konzerts habe es nämlich immer wieder beeindruckende Oboensolos gegeben, sagt die 47-Jährige und strahlt. «Nach diesem Livestream kaufte mein Mann mir kurzerhand ein Abo für Privatunterricht.» Auch sonst ist Meier musikalisch unterwegs: Neben dem Oboen- und Flötenspiel singt sie im Limmi-Chor.

«Stress und Anspannung hört man im Ton»

Bereits vor dem Geschenk ihres Mannes hatte Marlen Meier öfters mit dem Gedanken gespielt, Oboe spielen zu lernen. Seit ihre Mutter das etwa 65 Zentimeter lange Holzblasinstrument zum ersten Mal erwähnt hatte, war ihr der Gedanke im Hinterkopf geblieben. Kapazität dafür hatte sie allerdings keine. In der Pflege mache man so viel für andere, insbesondere seit Pandemiebeginn, sagt die Pflegefachfrau.

«Also habe ich mir gesagt: ‹So, jetzt machst du einmal etwas für dich.›»

Das Lehrbuch, mit dem Meier das Oboenspiel erlernt. Sandra Ardizzone

Somit begann sie kurz darauf, bei Judith Buchmann an der Musikschule Dietikon Oboenunterricht zu nehmen. Im Abo ist man flexibel, Meier nimmt alle zwei Wochen eine Unterrichtsstunde. Denn auch heute hat sie nicht besonders viel Zeit. Umso mehr geniesse sie aber die musikalischen Pausen, sagt sie. «Wenn ich angespannt oder gestresst bin, hört man es sogar im Ton. Dann muss ich mich etwas gehen lassen und voll und ganz auf die Musik konzentrieren, damit es beginnt, gut zu klingen.»

Ein Mundstück hält vier bis sechs Wochen

Das Holzblasinstrument mietet Meier für 65 Franken im Monat. Für die Vermietung von Instrumenten arbeitet die Musikschule Dietikon mit dem Musikhaus Spiri zusammen. Die Miete sei schnell und einfach von der Bühne gegangen, sagt Meier. «Ich musste nur anrufen und sagen, dass ich an der Musikschule Unterricht nehme.» Kurz darauf hatte sie das Instrument, das bei einem Kauf stolze 4300 Franken kosten würde.

Die zur Oboe dazugehörigen Mundstücke sind bei Musik Spiri für 18 Franken per E-Mail bestellbar und lägen meist schon am nächsten Tag im Briefkasten, so Meier. Ein Doppelrohrblatt müsse regelmässig gewechselt werden und hält normalerweise vier bis sechs Wochen, erklärt Meier weiter.

«Am Anfang war es schwierig zu lernen»,

sagt sie. Denn die Oboe ist ein komplexes Instrument. Ihr Klappensystem ist gar so raffiniert, dass sie nicht maschinell hergestellt werden kann. Für das Spiel ist eine bestimmte Atem- und Blastechnik nötig: Man muss das Mundstück oder Doppelrohrblatt zwischen die Lippen nehmen und mit hohem Druck hindurchblasen. Dabei müssen die Lippen leicht nach innen gewölbt werden. «Es hat zirka zwei Monate gedauert, bis ich einen guten Ton hinbrachte», sagt Meier. Vorher habe es nur ein Tuten gegeben. «Ich frage mich, ob unsere Nachbarn bei diesen Geräuschen nicht ein Dampfschiff vermuteten», sagt Meier und lacht.

Eine Seite aus Marlen Meiers Oboenlehrbuch, auf der die relativ komplexe Atemeinteilung thematisiert wird. Sandra Ardizzone

Beim Üben stellt sie sich jeweils neben das grosse Fenster im Wohnzimmer. Davor steht ein Notenständer, den auch ihr älterer Sohn verwendet. Während der Elfjährige in die Fussstapfen seiner Mutter tritt und Blockflöte spielt, lernt der Neunjährige Schlagzeug. Inzwischen können sie auch zusammen Stücke spielen. «Das ist immer schön», sagt Meier und lächelt. Besonders grosse Freude habe es ihr bereitet, als ihre Lehrerin Judith Buchmann sie zum ersten Mal für Weihnachtslieder auf dem Klavier begleitete. «Ich mag die Adventsstimmung und spielte früher auch auf der Querflöte immer gerne Weihnachtslieder für die Familie.»