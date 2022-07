Dietikon Alterszentrum Dietikon führt elektronisches Patientendossier ein Der Dietiker Stadtrat hat einen Kredit in der Höhe von rund 37'000 Franken für die Umsetzung gesprochen.

Auch im Haus Ruggacker des Alters- und Gesundheitszentrums (AGZ) Dietikon wird das elektronische Patientendossier eingeführt. Bild: Archiv deg/Archiv

«Seit dem 15. April 2022 ist das Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ) der Stadt Dietikon gesetzlich verpflichtet, die Voraussetzungen für den Einsatz eines elektronischen Patientendossiers (EPD) zu schaffen», schreibt die Stadt Dietikon in einer Mitteilung von gestern Mittwoch. Dieser Verpflichtung kommt die Stadt nun nach.

Für die Umsetzung des Projekts hat der Dietiker Stadtrat einen einmaligen Kredit von rund 36'900 Franken gesprochen. Ebenso genehmigte er einen jährlich wiederkehrenden Kredit von rund 12'000 Franken. Zur Erklärung: Das elektronische Patientendossier ist ein Ablagesystem für behandlungsrelevante Informationen und enthält Kopien von Aufzeichnungen der elektronischen Krankengeschichte.

«Die Teilnahme am EPD entbindet das AGZ nicht von der Dokumentationspflicht in Form einer Krankengeschichte in der elektronischen Pflegedokumentation», hält die Stadt in ihrer Mitteilung zudem fest.

Über das elektronische Patientendossier können die an der Behandlung beteiligten Gesundheitsfachpersonen die dezentral abgelegten behandlungsrelevanten Daten von Patienten abrufen, also zum Beispiel Labordaten oder radiologische Befunde. Ziele des vom Bund geregelten elektronischen Patientendossiers sind unter anderem, die Qualität medizinischer Behandlungen zu stärken, die Prozesse zu verbessern und die Effizienz des Gesundheitssystems zu steigern.