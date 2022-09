Dietikon Akrobatische Einlagen, kulinarische Köstlichkeiten und Kunsthandwerk: Am Herbstmarkt gab es dieses Jahr viel zu staunen An rund 40 Marktständen wurde am Samstag eine Vielzahl an Produkten feilgeboten. Dazu wartetet der diesjährige Dietiker Herbstmarkt mit einem umfangreichen Rahmenprogramm auf.

Beliebt bei den kleinen Besucherinnen und Besuchern: die Seifenblasenshow von Bubblezone. Fiona Graf

Am diesjährigen Herbstmarkt auf dem Dietiker Kirchplatz war einiges los. Neben den 40 Marktständen wurde den Besucherinnen und Besuchern am Samstag ein vielfältiges Programm geboten. Auf die kleinen Gäste warteten etwa das Theater mit dem Myki, eine Seifenblasenshow von Bubblezone, ein Kinderschminken oder Zauberer Cyrano.

Ausserdem konnten am Stand des Dietiker Spielwarengeschäfts Spiel + Hobby verschiedene Gesellschaftsspiele ausprobiert werden. Inhaberin Heidi Fluor ist es ein Anliegen, dass Kinder mit Gesellschaftsspielen aufwachsen. Denn Spiele seien nicht einfach nur Zeitvertreib, sie würden etwa auch dazu beitragen, die Frustrationstoleranz der Kinder zu erhöhen, so Fluor. «Man lernt, mit Frust umzugehen.»

Junge Kunstturner zeigen ihr Können

Fluor ist froh, dass sie sich am Dietiker Herbstmarkt präsentieren kann. Wegen der Limmattalbahn-Baustelle laufe ihr Geschäft kaum noch. Trotzdem bleibt die 62-Jährige zuversichtlich. Sie hoffe, dass sie bis in zwei Jahren eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für das Geschäft finden wird. Dann werde sie pensioniert. Einen fulminanten Auftritt legte derweil die Trychlergruppe Dietikon hin. Vorstandsmitglied Jörg Dätwyler freute sich, mit seinen Kollegen urchige Klänge auf dem Markt ertönen zu lassen.

Für Staunen sorgten Lars (12), Fynn (11) und Nico (11) vom KTV Dietikon. Mit ihren waghalsigen Mehrfachsaltos, den Flickflacks und weiteren akrobatischen Glanzleistungen zogen sie viel Aufmerksamkeit auf sich. Lars und Nico besuchen das Leistungszentrum in Rümlang. Dort trainieren sie wöchentlich 25 Stunden. Das Ziel der jungen Kunstturner ist es, irgendwann an einer Weltmeisterschaft oder gar an Olympischen Spielen teilzunehmen.

Herbstmärkte auch in Schlieren, Aesch und Birmensdorf

Viel los war auch am Stand von Catja und Ronald Mücke aus Dietikon. Die beiden sind Vollblut-Marktfahrer. Alle 14 Tage sind sie mit hausgemachten Köstlichkeiten auf dem Dietiker Frischmarkt präsent. Auch am Frühlings- und Herbstmarkt sind sie jeweils mit ihrem Stand vertreten. Die Kundschaft weiss das Angebot zu schätzen. Die beliebten Ravioli mit diversen Füllungen waren laut Catja Mücke bereits um 10.30 Uhr ausverkauft. Ebenfalls mit einem Stand am Markt vertreten war auch die Stadtpolizei Dietikon.

Der Dietiker Herbstmarkt ist nicht der einzige in der Region. Bereits stattgefunden haben die Herbstmärkte in Schlieren und in Aesch. In Birmensdorf steht er noch bevor. Am Samstag, 24. September, findet dort rund um das Gemeindezentrum Brüelmatt der beliebte Herbschtmärt statt.