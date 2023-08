Spassige Sportzeiten stiessen auf Anklang: Activ City ist in Dietikon auf Erfolgskurs

Interview Mundartsänger Kunz: «Die Leute sollen am Schlierefäscht die Welt um sich herum vergessen»

Marco Kunz alias Kunz tritt am 1. September am Schlierefäscht auf. Im Interview verrät er, was er sich für den Auftritt im Limmattal vornimmt und was er diesen Sommer sonst noch so treibt.