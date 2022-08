Dietikon Achtung, Gefahr: Vierter BDB-Unfall in Dietikon dieses Jahr – diesmal fuhr ein Abfuhrwagen ins Bähnli In Dietikon ist ein Fahrzeug der wöchentlichen Bioabfallsammlung in einen Zug der Bremgarten-Dietikon-Bahn gefahren. Es gab keine Verletzten.

Entlang der Bremgartnerstrasse in Dietikon kommt es immer wieder mal zu Unfällen mit der Bremgarten-Dietikon-Bahn. Archivbild: David Egger

Am Montag um 13.07 Uhr kam es zwischen ­Dietikon Stoffelbach und Bergfrieden zu einer Kollision der Bremgarten-­Dietikon-Bahn mit einem Abfuhrwagen der Firma Obrist aus Neuenhof AG. Dies teilte die Bahnbetreiberin Aargau Verkehr AG (AVA) auf Nachfrage der «Limmattaler Zeitung» mit. Die AVA hatte auf Twitter einen «Vorfall mit einem Strassenfahrzeug» vermeldet.

Am Montag führt die Firma Obrist in Dietikon jeweils die Bioabfallsammlung durch. Ihr Wagen fuhr laut AVA beim Wenden in den Zug rein. 43 Minuten nach dem Unfall lief der Bahnbetrieb wieder normal. Am Zug gab es laut AVA nur «ein paar Kratzer». Verletzte gab es keine.

Es handelte sich um den vierten Unfall mit Bahnbeteiligung auf der S17-Linie zwischen Dietikon Bahnhof und Reppischhof dieses Jahr.

Mit folgenden Tweets hatte die AVA über den Unfall informiert:

Auf der Linie S17 ist bis ca. 22.08.2022 14:05 mit Verspätungen und Kursausfällen zu rechnen. Grund: Vorfall mit einem Strassenfahrzeug — Aargau Verkehr AG (AVA) (@AargauVerkehr) August 22, 2022