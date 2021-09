Dietikon Ein düsteres Kapitel: Vor 222 Jahren kam der Krieg ins Limmattal

1799 wurde das Limmattal zum Kriegsschauplatz. In der Zweiten Schlacht bei Zürich bekämpften sich Franzosen und Russen auf Unterengstringer Boden. Eine neue Ausstellung im Ortsmuseum Dietikon erinnert an jene Ereignisse. Am Freitag wurde sie eröffnet.