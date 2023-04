Dietikon 2023 steht für das Studio Dietikon ganz im Zeichen der Quartiere Bei drei Picknick-Veranstaltungen können Quartierbewohner dieses Jahr ihre Bedürfnisse anbringen. Ein Schwerpunkt ist die Obstbaumstrasse – die Anwohner sollen sagen, wie die Strasse besser gestaltet werden soll.

Im Herbst 2021 veranstaltete das Studio Dietikon im Gjuchquartier vor dem Kindergarten das erste Quartier-Picknick. Florian Schmitz

«Dietikon, was machen Deine Quartiere?», fragt der Flyer. Schon 2022 veranstaltete das Studio Dietikon Austauschveranstaltungen direkt in den Quartieren, um sich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu treffen und ihre Bedürfnisse und Anliegen aufzunehmen. Dieses Jahr intensiviert das Studio Dietikon diese Bemühungen: Drei der als Picknicks beworbenen Treffen finden statt. Am 1. Juni macht das Studio Dietikon erstmals im Stelzenacker Halt, im Schönenwerdquartier und im Gjuchquartier fanden bereits letztes Jahr Treffen statt.

Sie sollen es ermöglichen, sich bei Essen und Trinken in gemütlichem Rahmen mit der Nachbarschaft und mit Vertreterinnen und Vertretern von Stadtverwaltung und Politik ins Gespräch zu kommen. «Es geht um die Qualitäten, Herausforderungen, Treffpunkte, den Austausch im Alltag, das Nachbarschaftsleben, aktuelle Entwicklungen und die Zukunft der Stadtquartiere», führt das Studio Dietikon im Jahresprogramm aus.

Das Programm 2023 10. Mai: Strassenwerkstatt Obstbaumstrasse (19 bis 21 Uhr, vor Ort an der Obstbaumstrasse) 12. Mai: Picknick Schönenwerd (18 bis 20 Uhr, Ecke Schönegg-/Birmensdorferstrasse) 1. Juni: Picknick Stelzenacker (18 bis 20 Uhr, Platz vor dem Coop an der Steinmürlistrasse) 10. und 11. Juni: Stand am Sommerfest 1. September: Picknick Gjuch (18 bis 20 Uhr, beim Kindergarten)

Das Stadtplanungsamt hatte das Studio Dietikon 2018 zusammen mit dem Büro Denkstatt ins Leben gerufen, um den Austausch zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern, Politik, Verwaltung und Fachleuten zu fördern. Um die Aktivitäten zu bewerben und für Fragen zur Verfügung zu stehen, wird das Studio Dietikon auch am Sommerfest am 10. und 11. Juni mit einem Stand präsent sein und den Frischmarkt am 30. September besuchen. Zudem informiert der Studio-Dietikon-Turm beim Kirchplatz wie in den vergangenen Jahren über alle Aktivitäten, die 2023 geplant sind.

Die Neugestaltung der Obstbaumstrasse wird direkt vor Ort diskutiert

Ein konkretes Projekt betrifft die auf den 10. Mai angesetzte Strassenwerkstatt Obstbaumstrasse. In der nur gut 150 Meter langen zentrumsnahen Strasse, die zwischen Oetwiler- und Vorstadtstrasse in die Badenerstrasse mündet, werden Fernwärmeleitungen verlegt. Zusammen mit diesen Arbeiten soll der Strassenraum für das Quartier aufgewertet werden. Mit dem Anlass will das Studio Dietikon einerseits über die Hintergründe informieren und andererseits eine Plattform bieten, um eigene Ideen und Wünsche anzubringen.

Auch hinter den Kulissen steht beim Studio Dietikon dieses Jahr vieles an. Im November 2022 bewilligte der Dietiker Gemeinderat die neue 80-Prozent-Stelle für Quartier- und Gemeinwesenarbeit, dank der die Aktivitäten des Studio Dietikons weiter ausgebaut werden sollen. Am 1. Mai nehme die neu eingestellte Person für Quartierarbeit ihre Arbeit auf, heisst es beim Stadtplanungsamt auf Anfrage.

Die neue Stelle bedeutet aber nicht, dass die Stadt insgesamt mehr Geld für die Quartierarbeit ausgibt. Im Budget 2023 sind für Gemeinwesen- und Quartierarbeit 153'100 Franken vorgesehen. Das ist nur leicht mehr als 2022 – denn die extern eingekauften Leistungen des Büros Denkstatt werden entsprechend zurückgefahren ab diesem Jahr.