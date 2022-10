Dietikon 2023 ergibt sich ein Minus von über 5,5 Millionen Franken – Stadtrat will Steuerfuss auf 123 Prozent belassen Wie bereits im Budget 2022 rechnet die Stadt Dietikon auch im Budget 2023 mit einem Defizit. Und auch beim Steuerfuss gibt es keine Änderung, er soll bei 123 Prozent bleiben.

Das Budget 2023 sieht ein kleineres Defizit vor als das Budget 2022. Severin Bigler

Der Dietiker Stadtrat will den Steuerfuss auch 2023 unverändert bei 123 Prozent belassen. Das teilt die Stadt Dietikon am Mittwoch mit. Zuletzt wurde der Steuerfuss per 2019 von 126 auf 123 Prozent gesenkt.

«Der Stadtrat ist bestrebt, auch zukünftig den Steuerfuss stabil zu halten»,

heisst es in der Mitteilung weiter. Der Steuerfuss soll also in nächster Zeit weder erhöht noch gesenkt werden.

Stadtrat und Finanzvorsteher Reto Siegrist (Mitte). Severin Bigler

Das Budget 2023 ist das erste, das unter dem neuen Finanzvorsteher Reto Siegrist (Mitte) entstanden ist. Siegrist übernahm die Finanzen im Sommer 2022 von Rolf Schaeren (ebenfalls Mitte), nachdem Schaeren bei den Wahlen nicht mehr angetreten ist. Die Stadt Dietikon rechnet nun 2023 erneut mit einem Defizit. Dieses fällt mit 5,57 Millionen Franken jedoch deutlich kleiner aus als das Defizit von 8,87 Millionen Franken im Budget 2022.

Diese Verbesserung im Budget wird den stabilen Steuereingängen, Mehrerträgen beim Finanz- und Ressourcenausgleich sowie einem ausserordentlichen Ertrag der Versorgertaxen für Kinder und Jugendliche zugeschrieben.

Finanzsituation bleibt angespannt

Es steht jedoch auch ein grösseres Investitionsvolumen in diversen Bereichen an. Zudem ist beim Personal- und Sachaufwand ein Wachstum erkennbar. Auch mit der aktuellen Inflation hat sich der Stadtrat beschäftigt:

«Über den definitiven Teuerungsausgleich für das Personal wird der Stadtrat zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden»,

schreibt er in der Mitteilung. Dass der Sachaufwand der Stadt zunimmt, ist insbesondere mit den stark gestiegenen Energiekosten und den höheren Beschaffungskosten in der Gasversorgung zu erklären.

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben verzeichnen lediglich das Wasserwerk und die Seniorenresidenz kein Defizit. Es seien jedoch genügend Eigenmittel zur Finanzierung der Eigenwirtschaftsbetriebe vorhanden.

Der Stadtrat weist darauf hin, dass es vom Gemeindegesetz her zulässig ist, dass die Stadt Defizite budgetiert und dass diese durch das Eigenkapital ausgeglichen werden. Die Stadt verfüge aufgrund der Rechnungsabschlüsse der letzten Jahre noch knapp über genügend Nettovermögen, um ohne rechtliche Auflagen budgetieren zu dürfen.

Für 2021 hatte die Stadt ein Defizit von 14,7 Millionen Franken budgetiert, erzielte dann aber in der Rechnung ein Plus von rund 2,96 Millionen Franken. 2020 betrug das Defizit in der Rechnung rund 2,55 Millionen Franken - budgetiert war damals ein Minus von 6,81 Millionen Franken.

Das Budget 2023 ist noch nicht definitiv – das Dietiker Parlament wird letztlich darüber entscheiden müssen, ob es den Vorschlag des Stadtrats so genehmigen will.