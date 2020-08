Dietiker Widerstand gegen das Sozialhilfegesetz – Philipp Müller sagt: «Wir brauchen griffige Instrumente»

Philipp Müller: Wir haben in der Sozialabteilung den Ball aus dem Kantonsrat aufgenommen. Ich habe einen Antrag an den Stadtrat gestellt, dass wir uns dem Referendum anschliessen wollen. Als Sozialabteilung brauchen wir griffige Instrumente, aber dem Gesetz wurden im Kantonsrat die Zähne gezogen.

Im Juni brachte die linke Ratsmehrheit knapp einen abgeschwächten Gegenvorschlag zur ursprünglich von FDP und SVP eingereichten Parlamentarischen Initiative durch (die «Limmattaler Zeitung» berichtete). Neu müssen Gemeinden eine Bewilligung vom Bezirksrat einholen, um Observationen anzuordnen. Zudem wurden GPS-Tracking und unangekündigte Hausbesuche als Instrumente gestrichen. Deshalb rief die SVP im Kantonsrat Gemeinden dazu auf, das Referendum zu ergreifen, was Dietikon als eine der ersten Gemeinden tat. Aus dem Limmattal haben zudem Birmensdorf, Oberengstringen und Oetwil das Referendum ergriffen, wie die Justizdirektion auf Anfrage sagt. Kantonsweit sind es bereits fast 40 Gemeinden. Die Referendumsfrist läuft noch bis zum 18. August. Weil nur zwölf Gemeinden nötig sind für ein Zustandekommen, wird voraussichtlich nächstes Jahr an der Urne abgestimmt. (flo)

Drei Jahre hat der Zürcher Kantonsrat dafür benötigt, eine rechtliche Grundlage für den Einsatz von Detektiven zu schaffen, um Sozialhilfemissbrauch zu bekämpfen. Am Ursprung steht ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes von 2016, wonach in der Schweiz die Grundlage für die Observation von Versicherten einer privaten Unfallversicherung nicht ausreiche. Im November 2018 nahmen die Stimmbürger eine nationale Gesetzesgrundlage mit 65 Prozent Ja-Anteil an. Diese Grundlage ist auch auf AHV- und IV-Ergänzungsleistungen anwendbar, welche bundesrechtlich geregelt sind. Sozialhilfe ist jedoch kantonal geregelt, deshalb rang der Kantonsrat weiter um eine eigene Lösung.

Wegen der Rechtsunsicherheit wartet Zürich auf das neue Gesetz, bis wieder Sozialdetektive eingesetzt werden. In anderen Gemeinden wird weiter observiert. Wie sieht es in Dietikon aus?

Wir haben die Observationen nicht ausgesetzt. Wir stellen uns auf den Standpunkt, dass die Situation zwar unklar ist. Es gibt im bestehenden Sozialhilfegesetz aber eine rechtliche Grundlage, die aber nicht wirklich zufriedenstellend ist. Und auch der Regierungsrat hat gesagt, dass Observationen gestützt auf das geltende Sozialhilfegesetz angeordnet werden dürfen. Seit ich 2018 Sozialvorstand geworden bin, budgetieren wir nach wie vor jährlich rund 50'000 Franken für Observationen.

Um wie viele Fälle handelt es sich ungefähr in Dietikon und wie teuer kommt dies die Stadt zu stehen?

Wir rechnen pro Observation mit rund 8'000 Franken. Es ist teuer, einen Sozialdetektiv zu engagieren. 2019 hatten wir gar keinen Fall, ein Jahr davor waren es drei. Das zeigt, dass Observationen nur als Ultima Ratio angeordnet werden, wenn alle anderen Überwachungsmassnahmen nicht funktionieren.

Im vom Kantonsrat verabschiedeten Gesetz ist nicht nur neu, dass Observationen vom Bezirksrat bewilligt werden müssen. Detektive dürfen auch kein GPS-Tra­cking mehr einsetzen und keine unangekündigten Hausbesuche vornehmen.

Wenn ich die Vorlage, die vor drei Jahren in den Kantonsrat gekommen ist, vergleiche mit dem, was jetzt hinten rausgekommen ist, stelle ich fest, dass alle griffigen Instrumente abgeschwächt wurden. GPS-Tra­cking mag in gewissen Situationen Sinn machen, aber vor allem Hausbesuche sind ein einfaches, aber effektives Mittel zur Kon­trolle, das uns entzogen wird. So können wir etwa nicht prüfen, ob jemand wirklich zu Hause ist, wie er oder sie sagt, oder doch am Morgen zur Arbeit geht.