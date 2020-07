Dietiker Siedlung erhält ein neues Gesicht – so profitiert Quartier und Stadt vom 48-Millionen-Projekt

Die Baugenossenschaft Schönheim hat in der Stadt Dietikon Grosses vor: Sie will ihre Siedlung «In der Lachen», die aus den 1940er- und 1950er-Jahren stammt, abbrechen und durch eine neue Überbauung ersetzen. Bei der BDB-Haltestelle Bergfrieden sollen 74 Eineinhalb- bis Fünfeinhalb-Zimmerwohnungen, ein Doppelkindergarten und ein Gemeinschaftsraum entstehen. Bislang umfasste die Siedlung 56 Wohnungen und einen einfachen Kindergarten.

Derartige Erneuerungen seien für die Baugenossenschaft immer ein Kraftakt, sagt deren Präsident Roland Verardo. Immerhin würde bei derartigen Projekten jeweils rund zehn Prozent ihres gesamten Wohnungsbestandes erneuert. Entsprechende Erfahrung hat die Baugenossenschaft aber, die in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiert: Denn rund 500 ihrer 700 Wohnungen stammen noch aus der Gründungszeit. Viele Siedlungen wurden deshalb kürzlich bereits erneuert oder deren Neubau steht – wie in diesem Sommer in der Siedlung Lanzrain in Oberengstringen mit 71 Wohnungen – an.

Der Dietiker Stadtrat hat den privaten Gestaltungsplan, der die Ersatzbauten in Dietikon ermöglichen wird, zuhanden des Parlamentes verabschiedet. Er spricht sich klar für das Projekt aus: «Das Quartier und die Stadt profitieren in verschiedener Hinsicht vom geplanten Vorhaben», schreibt der Stadtrat in seinem Antrag. So erhalte die Öffentlichkeit eine Fusswegverbindung von der Holzmattstrasse zur BDB-Haltestelle. Zudem komme die Stadt zu einem benötigten Doppelkindergarten, den sie langfristig mieten könne. Gemäss einer vorliegenden Absichtserklärung zwischen der Stadt und der Baugenossenschaft wird der Mietzins auf Basis der Kostenmiete berechnet.