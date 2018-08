«Musik ist meine Medizin und ich bin mein eigener Therapeut, wenn ich Texte schreibe.» Das sagt der Windischer Rapper Morish (25), der gerade dabei ist, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Wir treffen ihn gemeinsam mit seinem Förderer, Rapper Siga aus Dietikon, in der EG Bar in Windisch. Für Morish, ganz in schwarz gekleidet, ist es der Pressetermin überhaupt. Doch von Nervosität keine Spur. Es sprudelt nur so aus ihm heraus, wenn er über seine grosse Leidenschaft, die Musik, spricht.

Morish ist als Einzelkind in Windisch aufgewachsen. Die Kindheit und die Jugendjahre sind nicht einfach. Geholfen hat ihm in dieser Zeit der Hip-Hop. Eminem und 50 Cent haben ihn mit ihren Rhymes durch schwere Zeiten begleitet. Das musikalische Talent des jungen Mannes mit Wurzeln in Sri Lanka entdeckt ein Oberstufenlehrer. Für ein Schulprojekt setzt sich Morish ans Keyboard und spielt auf Anhieb Melodien nach, ohne Noten lesen zu können. Zu Hause übt er den Song «Apologize» von Timbaland featuring One Republic ein. In der Schule nimmt der Lehrer eine Sequenz auf, in der Morish zusätzlich singt. Und der Lehrer ist begeistert ob der Stimme, beginnt, Morish zu fördern. «Mach etwas daraus, du kannst das», ermuntert der Lehrer. «Ich wusste bis dahin gar nicht, dass ich singen kann», sagt Morish.

Morish beginnt, selber Texte zu schreiben. «In diesen kann ich meine Gefühle offenbaren», sagt er. «Andere gingen ins Fitness, ich habe gerappt.» Er übt bis zur Perfektion. Wenn der Rap nach zwei Stunden nicht sitzt, dann übt er nochmals zwei Stunden und dann nochmals zwei Stunden. Morish ist einer, der gerne alles gibt. Aufgeben ist für ihn keine Option. «Ich rappe, bis die Emotionen draussen sind.» Und wie er das tut: in atemberaubender Geschwindigkeit, exakt und bei «Rap God» steht er Eminem in nichts nach.

Jugendarbeiter in Bassersdorf

Das Rappen hilft Morish auch während seiner Lehrzeit als Automatikmonteur. Denn er merkt rasch, dass ihm dieser Beruf nicht zusagt. Weil er aber einen Abschluss will, beisst er sich durch. Heute arbeitet Morish als Praktikant in der Jugendarbeit in Bassersdorf. Später will er die höhere Fachschule besuchen und Sozialpädagoge werden. «Der Kontakt mit Menschen sagt mir mehr zu als mit Maschinen.»