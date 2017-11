Bernarda Brunovic will weiter an ihrer Musik und ihrem Studium arbeiten. Auch wenn Musik ihr Berufsziel bleibt, ist sie überzeugt, auch in der Theologie, in der Sozialarbeit oder an der Universität ihren Platz zu finden. Egal, wo sie ihr Weg hinführt, Brunovic ist optimistisch. «Ich sehe eine Zukunft, die hell und leuchtend ist. Ich bin offen für das, was auf mich zukommt.»

Angesprochen auf ihre Sehbeeinträchtigung sagt sie: «Man hat immer eine Wahl. Entweder ich hadere mit meinem Schicksal oder ich sage: Ich kann das, ‹let’s go ahead›.» Dabei hilft ihr ein starker Glauben. Religion sei ihr eine Kraft in schweren wie in frohen Zeiten. «Religion ist ein Teil von mir, sie umfasst mein ganzes Leben.» Und zu guter Letzt, so Brunovic, muss ein Wille da sein. «Emotionen sind wichtig, aber sie sollten uns nicht so dominieren, dass uns der erste Windstoss gleich umbläst.»