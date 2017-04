Auf dem Heimweg vom Büro noch schnell für das Nachtessen ein paar Kräuterstängel beim Stadtplatz abschneiden oder eine Handvoll reife Radieschen ziehen – das neue Urban-Gardening-Projekt der Stadt Dietikon macht es möglich. Erstmals können Hobbygärtnerinnen und -gärtner mitten in der Stadt Gemüse, Blumen oder Heilkräuter in Beeten anbauen, pflegen und ernten, die die Stadt ihnen unentgeltlich zur Verfügung stellt. Dietikon folgt damit einem Trend, der seit etwa zehn Jahren seinen Siegeszug von New York aus rund um die Welt angetreten ist. Auch Schlieren und Oberengstringen sind vor ein paar Jahren auf den Zug aufgesprungen.



Insgesamt acht Stadtgärten in Form von Pflanzenstationen oder Hochbeeten laden bis Ende Oktober zum Gärtnern ein. Jede Station besteht aus einem Europapalett und zwei SBB-Palettrahmen. Der obere Rahmen ist mit Hochbeeterde bestehend aus Kompost, Torfersatz und Landerde gefüllt. Die Stadtgärtnerei hat die Erstbepflanzung mit biozertifizierten Zucchetti, Buschbohnen, Auberginen, Cherrytomaten und Kräutern übernommen, nun liegt es in der Folge an den Dietikern, für weitere Bepflanzungen zu sorgen. An jeder Pflanzstation findet sich ein handliches Werkzeug mit Hacke und Schaufel sowie eine Giesskanne. «Bei den Standorten haben wir darauf geachtet, dass jeweils ein Wasserbezugsort in der Nähe liegt», erläuterte Thomas Weber, Leiter Gartenbau der Stadt Dietikon, beim gestrigen Pressetermin.