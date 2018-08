Die Limmattalbahn-Bauarbeiten in Schlieren kommen voran. Derzeit läuft die dritte Bauphase, in der das Gleis-Trassee in der Strassenmitte der Zürcherstrasse gebaut wird. Als Nächstes sollen im Knotenbereich von Wagi-, Allmend- und Zürcherstrasse die Tramgleise verlegt und einbetoniert werden, wie die Limmattalbahn AG am Mittwoch mitteilte. Für diese Arbeiten muss der Knoten in der Mitte gesperrt werden. Von der Wagistrasse wird man nur via Gasometerstrasse in Fahrtrichtung Zürich auf die Zürcherstrasse einbiegen können. Die Nord-Süd-Beziehungen sind alle nicht direkt möglich, beispielsweise kann man nicht von der Allmendstrasse direkt über die Zürcherstrasse in die Wagistrasse fahren, sondern muss ebenfalls über die Gasometerstrasse. Für die Erschliessung des Wohngebiets südlich der Zürcherstrasse ist von Zürich herkommend grundsätzlich die Flöhrebenstrasse und dann die Schulstrasse zu benutzen. Um die Beeinträchtigungen möglichst klein zu halten, findet die Sperrung am Wochenende statt. Es wird, um schnell voranzukommen, während 24 Stunden gearbeitet. So ist auch nachts mit Emissionen zu rechnen. Die Sperrung dauert vom Freitag, 10. August, um 20 Uhr bis zum Dienstag, 14. August um 5 Uhr in der Früh. Betroffene Anwohner wurden mit einem separaten Schreiben über die anstehenden Bauarbeiten informiert. Eine Karte zur Verkehrsführung im betroffenen Bereich finden Sie hier: