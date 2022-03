Persönlich «Dieses Velo ist gestohlen»: So bekam ich mein Fahrrad wieder Es ist nicht das erste Fahrrad, das der Autorin gestohlen wurde. Dieses Mal hat sie es aber auf einer Verkaufsplattform wiedergefunden. Lydia Lippuner Drucken Teilen

Ich stellte mein Velo in einen Fahrradunterstand – und fand es dort nicht mehr wieder. Stefan Kaiser

Mit dem frühlingshaften Wetter steigerte sich auch meine Freude am Velofahren. So ging ich zum Unterstand, in dem ich mein Fahrrad vor einigen Wochen abstellte. Es war nicht mehr da. Verwundert hat mich das nicht wirklich, denn erstens wurden mir bereits mehrere Fahrräder gestohlen und zweitens waren schon derart viele Wochen vergangen, dass ich mir nicht mehr sicher war, ob ich das Zahlenschloss richtig angebracht hatte.

Kurzentschlossen loggte ich mich bei der Online-Auktionsplattform meines Vertrauens ein und suchte nach einem günstigen Ersatz. Nach wenigen Klicks fand ich ein Velo, das mir zusagte. «Ein solches hatte ich ja schon. Das passt», sagte ich mir und bot gleich mit. Beim näheren Hinsehen merkte ich, dass es nicht ein ähnliches Velo war. Nein, mein Velo mit dem ausgewechselten Sattel und dem kaputten Gepäckträger wurde mir hier wiederverkauft.

Ich fragte mich, ob ich nun scheinbar ahnungslos mein Fahrrad zurückkaufen sollte. Doch irgendwie schien mir das nicht korrekt. Gleichzeitig hatte ich keine Lust auf grosse Diskussionen über ein klappriges Fahrrad. Nach einigem Hin und Her nahm ich mir vor, nicht doppelt für mein Fahrrad zu bezahlen. Ich setzte ein ernstes Gesicht auf, machte mich auf den Weg und sagte am verabredeten Übergabeort im Limmattal mit entschlossener Stimme: «Dieses Velo ist gestohlen.» Mein Gegenüber wirkte nicht sonderlich überrascht. Ich könne das Velo selbstverständlich gratis haben, sagte er sofort. Er erklärte gleich, dass er es von wohl dubiosen Leuten abgekauft habe. Es interessierte mich nicht mehr. Da ich mein Velo pünktlich auf die Frühlingstemperaturen wieder erhielt, nahm ich dem «Verkäufer» die Velo-Leihwochen nicht übel.