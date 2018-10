Die Kosten der Sanierung schlugen sich auch in einem Preisaufschlag für die Besucher nieder. Die Eintritte für Erwachsene wurden um einen Franken teurer und Kinder bezahlen heute 50 Rappen mehr als noch vor dem Umbau. Doch das tat dem Besucherstrom keinen Abbruch. Trotz erhöhtem Eintrittspreis wurden im Schnitt 30 Prozent mehr Eintritte verkauft als noch vor der Sanierung. Das heisst, im Sommer vor sechs Jahren lösten die Fondli-Besucher durchschnittlich 70 000 Eintritte. In den Jahren nach der Sanierung pendelte sich die Besucherzahl bei 90 000 ein. Das entsprach einem durchschnittlichen Bruttoumsatz von rund 450 000 Franken. Früher lag dieser bei durchschnittlich 285 000 Franken.

Im Herbst 2012 starteten die Bauarbeiten im Schwimmbad Fondli, sie dauerten bis im Juli 2013. Der Bau kostete insgesamt 9,74 Millionen Franken. Für die Erneuerungen am Gebäude zahlte die Stadt Dietikon 2,1 Millionen Franken, für die Betriebseinrichtungen, wie etwa die 80 meterlange Rutschbahn oder der Springturm rund 5 Millionen Franken. Das ist der Bauabrechnung über die Gesamtsanierung des Fondli in Dietikon zu entnehmen. Insgesamt lag der Stadtrat um 44 200 Franken über den budgetierten 9,69 Millionen Franken. Der Stadt wurde ein Zustupf von Dritten in der Höhe von 1 Million Franken zugesagt, somit werden die Kosten für Dietikon auf unter 8,71 Millionen Franken sinken. Im Herbst 2013 gewährte der Stadtrat einen Zusatzkredit von 82 000 Franken für die Photovoltaikanlage, welche den Stromverbrauch der Attraktionen kompensieren soll.

Das Spezielle an diesen Attraktionen ist auch, dass der Strom, den sie verbrauchen, mittels einer Photovoltaikanlage kompensiert werden soll. Da diese keinen Platz auf dem Schwimmbad-Gelände hatte, wurde sie auf dem Dach der Fondli-Turnhalle platziert. Das lohnte sich, wie die Bauabrechnung der Stadt Dietikon zeigt: «Die Anlage lieferte seit Inbetriebnahme 22 bis 24 000 kWh pro Jahr, während der Strommehrverbrauch für die Attraktionen im Freibad zwischen 16 000 und 19 500 kWh pro Saison betrug.» Doch nicht nur die Wasserattraktionen wurden erneuert, auch das Becken und die Anlage des Fondli änderte sich. Insbesondere der Kinder-Bereich wurde erweitert: Das Nichtschwimmer-Becken wurde um einiges vergrössert und ist nun mit Metall ausgekleidet. Zudem spendet ein riesiges Sonnensegel, einem Teil des Beckens Schatten. Direkt neben dem Becken befindet sich der sanierte Spielplatz. Doch nicht nur Badefreudige, auch Ruhe- und Sonnenbedürftige kommen nicht zu kurz. Die Liegeterrassen aus Holz laden am Rande des Schwimmerbeckens zum Verweilen ein. Auf dem neu ausgerollten Rasen sind Holzwürfel plaziert, die als Liege- oder Sitzgelegenheit dienen. Wagemutige haben indes seit dem Umbau einen Springturm und eine überhängende Kletterwand für ihre Kunststücke zur Verfügung. Damit sie nicht in trübes Wasser hüpfen, sanierte die Stadt auch den technischen Bereich. So sorgen nun sieben verschiedene Filter für einwandfreie Wasserqualität.

«Überregional bedeutendes» Bad

Das Schwimmbad Fondli ist mittlerweile nicht nur im Bezirk Dietikon, sondern sogar über die Grenzen hinaus bekannt: Der Kanton schätzt das Schwimmbad als «überregional bedeutend» ein und zahlt deswegen zehn statt der geplanten fünf Prozent an die Investitionskosten des Schwimmbads. Das heisst, der kantonale Sportfonds überwies bereits einen Betrag von rund 900 000 Franken an das Dietiker Schwimmbad. Die Restzahlung wird nach Genehmigung der Bauabrechnung durch den Gemeinderat beantragt.

Vorläufig ist Ruhe eingekehrt im Fondli. «Im Augenblick stehen keine Erneuerungen an», so Bruno Rabe, Leiter Amt für Umwelt und Gesundheit in Dietikon. Während das Freibad nun in den Winterschlaf sinkt und Badefreudige sich lieber im Hallenbad vergnügen, wird der Gemeinderat über die veröffentlichte Bauabrechnung befinden.