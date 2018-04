Michael Deplazes (parteilos, bisher) Gemeindepräsidium

Geroldswil kann den Steuerfuss der politischen Gemeinde nun schon seit langer Zeit halten. Was muss man tun, damit das so bleibt?

Dank kostenbewusstem Umgang mit dem Steuerfranken, konsequentem Hinterfragen sämtlicher Investitionen auf deren Notwendigkeit und Dringlichkeit, sowie Überprüfung des Finanzhaushaltes auf Sparpotenzial ohne Abbau der gewohnten Dienstleistung für die Bevölkerung, konnte der Steuerfuss gehalten werden. Diese Strategie hat sich bewährt und wird weiterverfolgt. Mit der Realisierung der Zentrumsüberbauung werden Ertragsüberschüsse zur Entlastung des Finanzhaushaltes beitragen.

Bald wird die 5000-Einwohnerschwelle erreicht. Soll Geroldswil weiterwachsen und wenn ja, wo?

In Geroldswil hat die von der Regierung angestrebte Strategie der Innenverdichtung begonnen. Verschiedene bewilligte Neubauprojekte werden in nächster Zeit realisiert und vorhandene Lücken sinnvoll geschlossen. Erfreulich ist die Entwicklung bei Ersatzbauprojekten festzustellen. Ältere Liegenschaften werden zurückgebaut und durch neue und attraktive Wohnbauten ersetzt. Auch durch die gemeindeeigenen Projekte wie das «Baufeld Ost» und die Umnutzung des heutigen Hotels wird Geroldswil weiter wachsen.

In welchem Bereich wollen Sie in den nächsten vier Jahren Akzente setzen?

Mit der Neugestaltung des gesamten Zentrums wird sich unsere Gemeinde in den nächsten Jahren verändern. Geroldswil wird an Attraktivität und Lebensqualität weiter gewinnen. Diesen Standortvorteil will ich zusammen mit meinem Kollegium nicht nur verwalten, sondern weiterentwickeln. Ein besonderes Augenmerk werde ich weiterhin auf den gesunden Finanzhaushalt mit attraktiven Steuerfuss legen, sowie meine bewährte bürgernahe Gemeindepolitik mit Herzblut weiterverfolgen.