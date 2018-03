Alter: 21 Familie: ledig

Beruf: ICT-System-Administrator

Ämter: Mitglied Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen (offizielle Kommission des Bundesrats), Präsident SVP Oberengstringen

1. Das Dorfzentrum ist wichtig: Wo sehen Sie den grössten Handlungsbedarf, um dessen Attraktivität zu steigern?

Der Dorfplatz in seiner heutigen Form ist nicht wirklich einladend um dort zu verweilen. Abhilfe verschaffen könnte zum Beispiel eine Öffnung auf verschiedene Seiten. Ausserdem braucht es unbedingt mehr Grün und dauerhafte Sitzflächen auf dem Platz. Als weitere Massnahme muss man den Fussgängerverkehr rund um das Zentrum optimieren, um die verschiedenen Abschnitte stärker zu verbinden, wofür sich mit der Erneuerung der Kreuzung in den nächsten Jahren Gelegenheit bietet.

2. Oberengstringen scheint fertiggebaut. Kann die Gemeinde noch wachsen und wenn ja, wo?

Oberengstringen kann und muss wachsen, nämlich nach oben! In unserem Dorf hat es nicht mehr viele Grünflächen, diese müssen unbedingt erhalten bleiben. Was jedoch Höhe und Verdichtung anbelangt, sehe ich Optimierungsbedarf.

Das bedeutet aber nicht, dass dadurch weniger qualitativer Wohnraumraum entstehen soll, im Gegenteil. Die neue Bau- und Zonenordnung will eben auch diese Qualität erhöhen, was ich unterstütze.

3. In welchem Bereich wollen Sie in den nächsten vier Jahren Akzente setzen?

Unser Dorf entwickelt sich leider immer mehr zu einem Ort, an welchem man nur wohnt, nicht lebt. Dem will ich unter anderem mit attraktiveren Begegnungszonen Gegensteuer bieten. Was man jedoch auch nicht vergessen darf: In den nächsten Jahren werden viele Kosten auf die Gemeinden zukommen, welche aktuell noch beim Kanton sind. Deshalb müssen etwa durch mehr Wohnraum mehr Steuereinnahmen generiert werden, um die Finanzen langfristig zu sichern.