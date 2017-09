Nach unzähligen Titeln krönte Cindy Kubiatowicz sich im Frühling in Hamburg endgültig zur besten Tischfussballerin der Welt, als sie an der Weltmeisterschaft im Einzel die Goldmedaille gewann. Zehn Jahre zuvor hatte sie erstmals an einer WM teilgenommen, doch da sah alles noch ganz anders aus. «Ich hab damals sehr schlecht abgeschnitten», sagt die Dietikerin. Doch die Erfahrung habe sie angespornt, viel zu trainieren und besser zu werden. Dass sie es bis ganz nach oben schaffte, ist kein Zufall, denn der sportliche Ehrgeiz ist ihr angeboren. Als Jugendliche arbeitete sie sich im Judo bis ins Nationalkader hoch, doch als sie nicht mehr voll auf den Kampfsport setzen wollte, hörte sie lieber gleich ganz damit auf.

Im Alltag steht Kubiatowicz nicht mehr so oft am Tisch, nur vor wichtigen Turnieren trainiert sie häufiger und gezielter. «Auf so einem hohen Level geht’s eigentlich fast nur noch um die mentale Stärke», weiss sie. Sie spielt schon so lange, dass sie alle Bewegungsabläufe verinnerlicht hat und nur noch wenig Repetition benötigt. Die 30-Jährige hat es dank ihrem Willen und ihrem Ehrgeiz im Tischfussball weit geschafft. Der Durchbruch zur Weltspitze sei ihr aber auch dank ihrem Ehemann gelungen, der ihre mentale Stärke intensiv gefördert habe. Vor wichtigen Partien denkt sie viel über ihr Spiel und ihre Erfolge nach, um ihren Willen zu stärken und im Kopf parat zu sein.

Erinnerungswürdiger Kampf

Gefragt nach denkwürdigen Momenten in ihrer Karriere, erinnert sie sich besonders gerne an Spiele, bei denen sie um den Sieg kämpfen musste. Wie in diesem Frühling an der WM, als sie im ersten Ausscheidungsspiel bereits mit 0:2 Sätzen zurücklag und doch noch 3:2 gewann – und von da an nicht mehr aufzuhalten war. «Ich gehe als Gewinner an Turniere, nicht um zu probieren», sagt sie vor Selbstvertrauen strotzend. Diese Einstellung könne nach aussen arrogant wirken, aber um auf höchstem Level Erfolg zu haben, ist ein hohes Selbstvertrauen unverzichtbar.

Auch als Weltmeisterin kann sie als Sportlerin nicht vom Tischfussball leben, aber zusammen mit ihrem Mann hat sie es dennoch geschafft, ihre Leidenschaft indirekt zum Beruf zu machen. Beide führen gemeinsam die Firma Foos Events, die rund um Tischfussball Firmenanlässe und Turniere organisiert. Wer Cindy Kubiatowicz im Pub an einem Töggelikasten antrifft, mag erstaunt sein, wenn sie sagt, dass sie beim Spielen «einen bösen Gesichtsaudruck» hat, weil sie sich so fest konzentriert. Denn sobald es um den Spass geht, spiele sie völlig anders und verliere auch immer wieder mal. «Aber wenn mich in einer Bar jemand herausfordert, dann verliert er sicher», sagt die Weltmeisterin, die nächstes Jahr bereits zum 6. Mal in Folge ihren Titel als Schweizer Meisterin verteidigen wird, und lacht.

Darts: Marcel Hirzel