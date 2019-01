Auf den ersten Blick scheint Liel wie ein normales, sportliches Mädchen, doch sie musste hart kämpfen, um so weit zu kommen, wie sie jetzt ist. Schon bei ihrer Geburt wurden ihr Stolpersteine in den Weg gelegt, denn Liel kam mit zu wenig Sauerstoff zur Welt. Für ihre Eltern war es furchtbar, weil sie mehrere Tage nicht wussten, ob ihr Baby überleben würde.

Sie streckt und reckt sich, denn bald beginnt ihr Training. Liel trainiert sechs Mal pro Woche – vier Mal Clubtraining, also in der Gruppe, und zwei mal nimmt sie Privatstunden bei Trainer Fabrizio Urso.

Es ist ein kalter Wintertag, als wir auf der Eisbahn Weihermatt in Urdorf, die zehnjährige Liel Honegger besuchen. Der Wind ist stark und der Himmel grau. Doch sobald das aufgeweckte Mädchen in ihre Schlittschuhe schlüpft und diese mithilfe ihrer Eltern zuschnürt, scheint es, als herrsche draussen das schönste Sommerwetter.

Nach einem Jahr schon Schluss

Liel begann im Alter von vier Jahren mit dem Eiskunstlaufen. Die Wahl der Sportart kommt nicht von ungefähr: «Wir sind eine Eis-Familie», sagt ihr Vater Roman Honegger, der in Dietikon aufwuchs und seine sportlichen Anfänge im Eishockeyclub Urdorf machte. Er trainiert jetzt die Eishockeymannschaft der Piccolos in Urdorf, ihr jüngerer Bruder spielt Eishockey.

Liel lernte das Eis schon früh kennen und lieben. Doch ein Jahr nachdem sie sich dem Sport gewidmet hatte, der Schock: Die Ärzte diagnostizierten bei ihr Kinder-Rheuma und Schwerhörigkeit. Vor allem Liels Knie traf es schwer. «Sie konnte in dieser Zeit kaum gehen», sagt Roman Honegger. Bei Liel sind insgesamt sieben Gelenke vom Kinder-Rheuma betroffen. Doch Liel machte weiter, mit Medikation – obwohl der Sport ein grosses Risiko birgt.

«Eigentlich dürfte sie das gar nicht machen», sagt ihre Mutter. Aber so lange Liel schmerzfrei sei und Freude am Sport habe, gehe es in Ordnung. Liel lernt langsamer als ihre «Gspänli», auf dem Eis aber auch in der Schule. Doch sie ist eine Kämpferin. «Momentan bemerke ich das Rheuma nicht. Und die Schwerhörigkeit ist auch nicht so ein grosses Problem. Ich habe ja ein Hörgerät. Nur bei Hörverständnistests ist es manchmal schwierig», sagt die Zehnjährige.

In der Schule sei sie notentechnisch sehr gut mit dabei, sagen die Eltern. Und auch ihr Trainer Fabrizio Urso ist begeistert: «Liel hat zwar länger für die einzelnen Elemente, dafür sitzen sie dann bei ihr und sind fehlerfrei». Das sehe man auch bei den Wettkämpfen. Er und Liel verstehen sich gut. Sie habe in den letzten Jahren eine extrem starke Entwicklung gemacht. «Sie trainiert fleissig und hat eine tolle Ausstrahlung, man sieht ihr die Freude am Sport an», sagt er. Für Liel steht der Spass am Eiskunstlaufen im Vordergrund. «Ich freue mich sehr über meine Erfolge, aber ich muss nicht gewinnen», sagt sie.