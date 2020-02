Die weisse Stille stellte alles auf den Kopf: sie wanderten in die nördlichste Kleinstadt der Welt aus

Die Geschwister Fabienne und Roger Meier aus Bergdietikon haben seit rund einem Jahr ungewöhnliche Nachbarn: Eisbären, Robben und Belugawale. Die beiden packten Hab und Gut und sind zur nördlichsten Kleinstadt der Welt aufgebrochen: nach Longyearbyen. Es ist der Hauptort der Inselgruppe Spitzbergen, die zwischen dem norwegischen Festland und dem Nordpol liegt. Vor vier Jahren lernten die abenteuerlustigen Meiers auf einer Schiffsreise von Island nach Spitzbergen die Gegend kennen. Sie waren von der Landschaft und der Natur derart inspiriert, dass der Entscheid, dorthin auszuwandern, nicht lange auf sich warten liess. Sie schlossen sich dem jungen Team der deutschen Reisefirma «Spitzbergen Reisen» an und sind mittlerweile als Tourenguides unterwegs.

Einen Einblick in ihre weisse Wahlheimat und vielfältigen Tätigkeiten gibt der Film «Spitzbergen – auf Expedition in der Arktis», der momentan in den deutschen Kinos läuft. Im September 2018 waren die Filmemacher Christian Wüstenberg und Silke Schranz mit auf einer Tour, die von Meiers Reiseunternehmen mitorganisiert wurde. Am vergangenen Montag bot sich die einmalige Gelegenheit an, das neunzigminütige Reisedokument im Zürcher Kino Riffraff zu sehen. Eindrücklich zeigten die Bilder eine stille und unberührte Natur. Faszinierend war der Blauwal, der am Schiff vorbeizog, oder Polarfüchse, die scheu in die Kamera blickten. Die Crew ging auf Tuchfühlung mit Walrossen, deren vernarbte Haut auf Machtkämpfe hinweisen. Und ein Eisbär steckte genüsslich seine Schnauze in einen längst verwesenden Walkadaver.