Die Vorbereitung der Public Viewings im Limmattal läuft

Das Jahr 2020 ist noch frisch und trotzdem dürften viele Fussballbegeisterte bereits mit grosser Vorfreude auf den ­kommenden Sommer blicken: Die Fussball-Europameisterschaft steht an.

Ab dem 12. Juni kämpfen 24 Nationen, unter ihnen auch die Schweiz, um den heiss ­begehrten Titel. Die Spiele werden in Stadien, die über ganz Europa verteilt sind, ausgetragen. Dies erschwert zwar Fans, jedes Spiel ihrer favorisierten Mannschaft vor Ort miterleben zu können, doch wird so vielen Fussballenthusiasten aus Europa ermöglicht, in ihrem Land am Spektakel teilzuhaben. Auf Schweizer Rasen werden keine Spiele stattfinden. Als Alternative zum Stadionbesuch bieten sich Fans in der Schweiz Public Viewings an, die bereits während der WM 2018 gut besucht waren. Auch die Limmattaler Veranstalter hoffen, wiederum viele Fans anzulocken.

Grossanlass findet wieder auf dem Kirchplatz statt

Die Highlights seien die Spiele der Schweiz gegen Italien und die Türkei, sagt Roger Zeindler, Organisator des Public Viewings auf dem Kirchplatz in Dietikon. Beim Spiel gegen die südlichen Nachbarn erwartet er «1500 bis 2000 Zuschauer». Auch die Spiele mit Portugal dürften gut besucht sein.

An der Veranstaltung ändert sich einiges im Vergleich zur WM 2018. Zeindler prüft, ob er die Leinwand neu an das Gebäude hängen wird, in dem sich der Swisscom-Shop und die ­City-Apotheke befinden. Sie wäre somit nicht mehr überdacht und die Leute könnten bei schönem Wetter das Spiel unter freiem Himmel verfolgen. Das Einverständnis des Hauseigentümers hat Zeindler schon. Statt einer Indoor- müsste er eine teurere Outdoor-Leinwand verwenden, erklärt Zeindler. Hingegen kein Problem sollte der Bau der Limmattalbahn sein, da die Intensivbaustelle in der Nähe des Platzes erst im Sommer 2021 anlaufen soll.