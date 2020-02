Die Urdorfer Schruuber bereichern die Fasnet im deutschen Dettingen.

Nicht nur im Limmattal treiben die Narren ihr Unwesen. Auch im schwäbischen Dettingen in Rottenburg am Neckar ist die fünfte Jahreszeit in vollem Gange. Unter dem Motto «Dreissig Jahre Narrenzunft Dettingen» wälzte sich am Sonntag an der Fasnet ein Umzug mit 63 Gruppen durchs Dorf. Bereits zum sechsten Mal fuhren D Schruuber aus Urdorf als einzige Schweizer mit ihrem Wagen mit. In Anlehnung ans Urdorfer Fasnachtsmotto «anno dazumal» war das 16-köpfige Team mit einem steinzeitlichen Wagen unterwegs.