Die Urdorfer Eishockeyaner stehen kurz vor der Playoff-Qualifikation

Die Ausgangslage ist verlockend. Gewinnen die Urdorfer ihre Partie am kommenden Samstag in der Weihermatt um 20 Uhr gegen den direkten Konkurrenten Wetzikon II, spielen sie im Februar um die Rückkehr in die 2. Liga. Es ist egal, ob die Limmattaler nach 60 Minuten oder nach Verlängerung respektive Penaltyschiessen jubeln. Drei oder zwei Punkte – Hauptsache ein Sieg schaut heraus. Denn vor dem Direktvergleich liegen die Urdorfer einen Zähler hinter Wetzikon auf Rang vier, weisen jedoch eine Partie weniger und die um 19 Treffer bessere Tordifferenz auf. Bei einem Sieg setzt sich das Team von Coach Patrick Stach vor Wetzikon, und der Mist ist geführt. Da spielt es keine Rolle, was der direkt hinter Urdorf klassierte HC Zugerland in seinen restlichen Partien noch bewerkstelligt. Zumindest Rang vier, und damit die Playoff-Qualifikation, hätte Urdorf so oder so auf sicher.

Bei einer Pleite gegen Wetzikon übermorgen ginge indes das grosse Rechnen los. Ganz bitter wäre eine Niederlage nach 60 Minuten, also ohne Punkt für den EHCU. Dann lägen die Urdorfer vier Zähler hinter Wetzikon und könnten im abschliessenden Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten Küssnacht am Rigi auch mit einem Stängeli gewinnen, es brächte nichts mehr. Ausser Zugerland geht auf der Zielgeraden der Schnauf aus und die Zentralschweizer lassen in den letzten drei Partien über Gebühr viele Punkte liegen und verpassen es, die Urdorfer vom vierten Rang zu verdrängen.