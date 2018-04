Bis am 28. Oktober, also total 211 Tage lang, dauert die neue Saison des Bruno-Weber-Parks. Neben vielen Besucherinnen und Besuchern hat die Bruno-Weber-Stiftung auch dieses Jahr weitere Pläne. Wie sie Ende letzter Woche mitteilte, hat sie nun insbesondere zum Ziel, den geplanten einfachen Holzbau auf dem Flachdach des Wassergartensaals zu errichten, in dem Original-Schalungen für Beton-Skulpturen konserviert werden sollen, die sich heute noch ungeschützt im Freien befinden. Aber 2016 wurde gegen das Baugesuch Einsprache eingereicht. Im November 2017 habe die Gemeinde Spreitenbach nun die provisorische Baubewilligung erteilt, teilte nun die Stiftung mit. Gegen diese wurde aber rekurriert, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Der Park ist geöffnet jeweils am Mittwoch, Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Auch 2018 gibt es am letzten Sonntag im Monat Sonntagsbrunches mit Kulturprogramm, zu denen die Stiftung zusammen mit Elio Frapolli lädt.