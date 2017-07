Keine langen Hosen, keine schweren Schuhe, sondern leichte Badekleider: Jeannette Liniger und Tamara Kamm lassen es sich an diesem Abend nicht nehmen, die warmen Temperaturen im statt auf dem Wasser zu geniessen, auf dem sie zu zweit jeweils das Pontonierboot manövrieren. Die beiden haben allen Grund dazu, sich etwas zu gönnen. Schliesslich haben sie vor eineinhalb Wochen an der Schweizer Meisterschaft in Wallbach ihren Titel verteidigt. «Die Freude war riesig», schwärmt Liniger, «umso mehr, als dass wir vor dem Wettkampf so nervös gewesen waren.» Und Kamm fügt hinzu: «Wir haben mit bis zu vier Trainings pro Woche vor der SM einen grossen Aufwand betrieben und verspüren daher auch eine grosse Genugtuung.»

Die Titelverteidigung von Liniger und Kamm macht auch die Dietiker Pontoniere glücklich. Zwar starten die Schweizermeisterinnen für ihren Stammverein Aarwangen, trainieren aber regelmässig mit den Dietikern. «Wir sind froh, dass die Vereine das zulassen», sagt Kamm.

Überraschend kam die Titelverteidigung der beiden Bernerinnen jedoch nicht. Der Rhein, der durch Wallbach fliesst, ist mit 200 Metern ein sehr breiter Fluss, die Strömung ist nicht stark. Ideale Bedingungen für Liniger und Kamm, die in Aarwangen auf ähnlichen Gewässern den Pontoniersport entdeckt haben: «Wir sind uns solche Flüsse gewohnt», sagt Kamm.

Doch nicht nur an der Schweizer Meisterschaft konnten Liniger und Kamm in dieser Saison überzeugen. Auch am Glanzenburg-Cup und in Bex triumphierten die beiden – ebenso wie ihre Dietiker Trainingskollegen. In Bex holten Roland Keller und Marcel Kohler in der Kategorie C den Sieg, bei den Jungpontonieren gewannen Nicola Keller und Nuri Schmed in der Kategorie III. Exakt in denselben Kategorien siegten die Dietiker auch am Glanzenburg-Cup, nur schafften Urs Rufer und Philipp Knecht in der Kategorie D dort noch einen zusätzlichen Dietiker Triumph.

Enttäuschung in Wallbach

Sportlich gesehen war die Saison für den Dietiker Pontoniere also erfolgreich – wäre da nicht die Schweizer Meisterschaft gewesen. Denn die Ergebnisse der Männer am wichtigsten Wettkampf des Jahres enttäuschend. «Wir hatten uns schon etwas mehr erhofft», gibt Medienchef Ivo Isenring zu.