Roger Bachmann gewinnt die Dietiker Stadtpräsidiumswahl und wird damit seiner Favoritenrolle gerecht. Alles andere als ein Sieg des SVP-Kandidaten und bisherigen Sozialvorstands wäre eine derart grosse Überraschung gewesen, dass sie so einige Limmattaler Wahl-Überraschungen aus diesem Jahr in den Schatten gestellt hätte (abgesehen vom Weininger Losentscheid).

Bachmanns Wahlsieg ist ein Stück weit die Antithese zur SVP-Schlappe in den Städten, von der in letzter Zeit viel zu hören war. Klar: Die beiden Stadträte Jean-Pierre Balbiani (SVP) und Roger Brunner (SVP) werden nicht durch SVPler ersetzt. Aber am Ende des grossen Sesselrückens im Stadtratssaal sitzt ein SVPler am wichtigsten Ende des langen Tischs – und das in einer sehr wegweisenden Amtsperiode für Dietikon und dessen Entwicklung, gerade in Sachen Wachstum, Verkehr und Finanzen.

EVP und SP müssen derweil trotzdem kein Trübsal blasen. Gerade die EVP spielte bei der Stadtpräsidiumswahl ein Zünglein an der Waage: Mit der Verkündung von Heinz Illis Wiederantritt im zweiten Wahlgang, nachdem bereits SP-Mann Anton Kiwic seine Kandidatur verkündet hatte, leistete auch sie einen Beitrag zu Bachmanns ungefährdetem Sieg. Erst recht, als sich auch die Grünen hinter die EVP stellten.

Die SP hat derweil mit Anton Kiwic ganz ohne Bisherigen-Bonus ein respektables Resultat geschafft. Will die SP das 1996 verlorene Stadtpräsidium aber dereinst zurückerobern, müsste sie mindestens mit den Grünen an einem Strick ziehen. Ähnlich wie FDP, die Hälfte der CVP und im weiteren Sinne EVP und Grüne heuer am gleichen SVP-Strick zogen.