1998 nahm Daniel Donatsch an seinem ersten Speedskating-Rennen teil. Heute ist der 38-Jährige ein routinierter Speedskater und Präsident des Inline Teams Limmattal. Zur Sportart fand Donatsch über Umwege. In seiner Schulzeit hat er mit seinen Freunden gerne Eishockey gespielt. Da es in Meilen, wo er aufwuchs, jedoch keine Eishalle gab, sind die Jungen auf Inline-Hockey ausgewichen. Auf den Skates fühlte sich Donatsch so wohl, dass er mit 17 Jahren schliesslich an seinem ersten Speedskating-Rennen teilnahm und kurz darauf regelmässig Wettkämpfe bestritt.

Das Inlineskaten verleiht Donatsch ein Gefühl von Freiheit und Genuss. «Wenn die Strasse gut ist, fühlt es sich an, als ob man darüber gleitet. Im Vergleich zum Laufen ist das Inlineskaten so mühelos», sagt Donatsch. Ihm gefalle es besonders, dass man auf den Skates schnell ein hohes Tempo erreichen könne und die Landschaft an einem vorbeifliege. Der Hobby-Sportler sitzt manchmal auch auf dem Rennrad, aber das Gefühl sei nicht vergleichbar. «Beim Inlineskaten gehört das Sportgerät zum Körper dazu. Das ist etwas anderes, als wenn man auf dem Rennrad sitzt.»

20-Jahr-Jubiläum

Mit dem Inline Team Limmattal trainiert Donatsch je nach Wetter einmal in der Woche. Zudem macht man bei schöner Witterung am Wochenende spontane Ausfahrten. Früher hätte das Team noch Trainingslager und Intervall-Trainings durchgeführt, aber der Verein sei mittlerweile älter geworden. «Wir sind Plauschskater», sagt Donatsch über sein Team.

Im Vergleich zu den normalen Skatern, die man in Sommermonaten ab und zu um die Schweizer Seen antrifft, haben die Limmattaler Skater jedoch ein hohes Tempo inne. Auch ihre Rennskates unterscheiden sich von den gewöhnlichen. Wie E-Biker werden die Speedskater von Autofahrern oft unterschätzt. Dabei erreichen sie schnell einmal eine Geschwindigkeit von 25 bis 30 Kilometer pro Stunde. «Die Leute sind nicht daran gewöhnt, dass Inlineskater so schnell unterwegs sind», meint der Speedskater.

Die meisten Mitglieder des Inline Teams Limmattal stammen ursprünglich aus der Region, viele sind aber im Verlaufe der Jahre weggezogen. Donatsch wohnt heute in Zug, dem Limmattaler Verein ist er jedoch treu geblieben. Dieser feiert im Oktober 2019 sein 20-Jahr-Jubiläum. «Eine lange Zeit waren unsere Zahlen eher rückläufig. In den letzten zwei Jahren kamen nun aber endlich wieder neue Leute dazu», sagt der Präsident. Momentan zählt der Verein 30 Mitglieder.

Die Teilnehmerzahlen sinken

Wettkämpfe bestreitet Donatsch meistens in der Halbmarathon- oder der Marathon-Distanz. Er nahm aber auch schon an Wettkämpfen über 100 Kilometer und am 24-Stunden-Rennen in Le Mans teil, das auf dem Konzept des gleichnamigen Autorennens beruht. Der Saisonhöhepunkt findet in Berlin statt und markiert gleichzeitig das Saisonende. Zwölf Mal ist Donatsch mit dem Inline Team Limmattal bereits in die deutsche Hauptstadt gereist, um die berühmte Laufstrecke des Berlin-Marathons zu absolvieren. Nicht zu Fuss, sondern am Tag vor dem Laufwettkampf mit den Inlineskates.

Der Berlin-Marathon ist der grösste und wichtigste Anlass für die Inlineskater und zählt oft sogar mehr Schweizer Teilnehmer als die einheimischen Wettkämpfe. «In der Schweiz ist die Szene leider relativ klein. Der grosse Inline-Boom war um das Jahr 2000. Deswegen gibt es auch heute noch relativ viele Skater in meinem Alter», sagt Donatsch. Damals zählten die grössten Veranstaltungen noch bis zu 4000 Teilnehmer. Heutzutage starten an den Rennen der Swiss Skate Tour nur noch etwa 200 Personen.