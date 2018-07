Der Schweiss fliesst in kleinen Rinnsalen über die Stirn, doch die Schwertkämpfer auf dem Spielplatz in Unterengstringen denken nicht ans Aufhören. Sie haben sich statt in die erfrischende Limmat in gefütterte Jacken, sogenannte Gambesons, und Handschuhe, gestürzt. Die ganze Ausrüstung ist dem 14. Jahrhundert nachempfunden: «Kannst du mir noch die Rüstung festschnallen?», fragt Anja Vinzens. Der Trainer ist zur Stelle und bindet die sperrigen Lederbänder der jungen Kämpferin zusammen. Die Eisenschoner klappern in unregelmässigem Rhythmus, während sich die Kämpfer in den bis zu 30 Kilo schweren Rüstungen für das Training aufwärmen.

«Ich kannte die mittelalterliche Schwertkampfkunst von Polen», sagt Emil Szygula. Als er in die Schweiz kam, wollte der gelernte Mechaniker auch hier weitertrainieren. So gründete er den Verein Bojnar Schwertkampfkunst in Weiningen. «Doch in der Schweiz ist der Sport noch nicht so stark verbreitet», sagt er. Es gibt hierzulande erst fünf Vereine. Szygula, der, seit er 15-jährig ist, mit dem Schwert kämpft, ist nun Trainer der siebenköpfigen Gruppe. «Einmal in der Woche machen wir Softtraining in der Turnhalle und einmal trainieren wir in der vollen Rüstung», sagt er.