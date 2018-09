Die Primar- wie auch die Sekundarschule in Birmensdorf leiden an Wachstumsschmerzen und müssen ihre Liegenschaften wegen der steigenden Schülerzahlen erweitern. An der gestrigen Gemeindeversammlung waren zwei Geschäfte traktandiert, die mit der baulichen Entwicklung zu tun hatten, beide wurden einstimmig angenommen. Doch noch bevor die 92 Stimmberechtigten über die Anträge befinden konnten, stellte Thomas Gössi, Präsident des Gewerbeverbands Birmensdorf Aesch, einen Antrag, wonach die beiden Projektkredite zurückgewiesen und erst anlässlich der Budgetversammlung von Ende November diskutiert werden sollten. Er argumentierte, dass über die hohen Investitionen grundsätzlich diskutiert werden müsse. Gehör fand sein Ansinnen jedoch nicht. Lediglich 15 der 92 Stimmberechtigten votierten für seinen Antrag.

Realisierung ab 2020

Die Sekundarschulgemeinde konnte anschliessend über den Projektierungskredit in der Höhe von 350 000 Franken für den Erweiterungsbau auf der Ostseite des Brüelmatt befinden. Darin sollen vier Klassenzimmer, Gruppenräume sowie Toiletten untergebracht werden. Kosten soll dieser Bau rund 4 Millionen Franken und in den kommenden Monaten soll ein Detailprojekt entstehen. In rund einem Jahr will die Schulpflege den Baukredit der Gemeindeversammlung vorlegen, sodass die Realisierung Anfang 2020 starten kann. Schulpräsidentin Isabelle Carson (FDP) verwies darauf, dass man eine Pavillon-Lösung geprüft habe, aber dies nicht als zufriedenstellende Lösung befunden wurde. «Massgeblich günstiger sind Pavillons auch nicht.» Schliesslich sprachen sich 69 Stimmberechtigte für den Kredit aus.