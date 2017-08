Mit dem Bild eines kalten Novembertags startete Ende 2015 der Instagram-Account der Limmattaler Zeitung. Zuweilen fühlten sich die Hundstage in diesem Sommer auch wie Novembertage an. Doch dieses Gefühl ist nach dem heissen August-Auftakt definitiv vergessen. Das Jahr 2017 bot uns bisher einen Sommer mit Hochs und Tiefs. Wir wurden kalt geduscht und eingeschneit, gerieten aber auch immer wieder heftig ins Schwitzen.

Unsere Leser blieben standhaft. Sie trotzten Regenschauern und Hitzewellen, pflanzten sich zwischen Mohnblumen und setzten sich in Weizenfelder. Sie schwangen sich aufs Zweirad und relaxten im, am und auf dem Wasser. Oder sie hinterliessen dem Dieb ihres Velos eine gepfefferte Nachricht. Das Schöne daran: Sie fingen all diese Eindrücke mit ihren Kameras ein und teilten sie anschliessend mit uns.

Wie erleben Sie den Sommer? Verwenden Sie #liz_gram oder markieren Sie uns in Ihren Beiträgen. Die schönsten Fotos reposten wir auf Instagram oder auf Facebook.