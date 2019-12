Die Präsidentinnen und Präsidenten haben das Wort

Beschäftigen wird den Gemeinderat vieles, das bereits am Laufen ist: Revision der Nutzungsplanung, Projektierung von Mehrzweckgebäude und Doppelturnhalle, Umbau des Kommunikationsnetzes. Es sind viele wenig spektakuläre Geschäfte, die für die Zukunft wichtig sind. Ein Hauptaugenmerk liegt weiter in der Stärkung des Dorflebens im bedeutend grösser gewordenen Aesch. Der wichtigste Anlass dafür ist das Dorffest 2020. Persönlich freue ich mich auch darauf, dass es beim «Dorfausbau» zu einem Zwischenhalt kommt. Die Phase der letzten zehn Jahre mit dem Quartierplan Heligenmatt-Feltsch und vielen Infrastrukturbauten wird seitens der Gemeinde abgeschlossen werden können.

Der Höhepunkt des Jahres 2019 hat das ganze Jahr in Beschlag genommen und umfasst gleich zwei Meilensteine: Beim Projekt Ersatz Mehrzweckgebäude und Neubau Turnhalle wurde im ersten Quartal der Architekturwettbewerb erfolgreich abgeschlossen. Das Siegerprojekt überzeugt mit guter Organisation und dorfverträglicher Gestaltung. Nach einigen ergänzenden Abklärungen wurde im November der Projektierungskredit für die nächste Arbeitsphase mit einem guten Resultat an der Urne angenommen. Was dem Jahr 2019 das Tüpfli aufs i hätte aufsetzen können, hat leider noch nicht stattgefunden: Das «Rössli» ist zwar fertig erneuert, aber noch nicht wiedereröffnet. Sicher ein Höhepunkt 2020!

Die vom Souverän abgelehnte Steuerfusserhöhung für das Budget 2019 und das damit verbundene Notbudget als Folge der Aufhebung durch den Bezirksrat stellten eine der grossen Herausforderungen dar, konnten doch alle nicht zwingend notwendigen Ausgaben und Investitionen erst nach Abnahme des angepassten Budgets im Frühjahr 2019 in Auftrag gegeben werden. Die Gemeindeverwaltung machte mit der Einführung und Umsetzung der neuen Verwaltungssoftware «Gever» den dringend notwendigen Schritt in die digitale Gegenwart. Unser Wochenblatt, der «Birmensdorfer», hat sich nach seiner Einführung im Herbst 2018 in der Bevölkerung etabliert und wird gerne gelesen.

Was war für Sie ein besonderer Höhepunkt im Jahr 2019?

Ende 2018 bekundete der Stadtrat in seinem Regierungsprogramm die Absicht, das Interesse an der Stadtentwicklung zu fördern und den Dialog mit Bevölkerung, Gewerbe, Wirtschaft und Vereinen zu suchen: In den letzten zwölf Monaten wurden bereits konkrete Massnahmen umgesetzt, so startete zu Beginn des Jahres der Stadtentwicklungsdialog via «Studio Dietikon», woraus in einem kooperativen Prozess ein Werkzeugkasten erarbeitet wurde, der als Basis für die gemeinsame Erarbeitung und Realisierung konkreter Massnahmen dienen wird. Weiter wurden unter anderem der Anlass «Politik trifft Wirtschaft» neu lanciert und erstmals das «Dietiker Sportforum» durchgeführt.

Was wird Sie 2020 besonders beschäftigen?

Im Herbst des laufenden Jahres sind die Bagger für die Realisierung der Limmattalbahn endgültig in der Stadt Dietikon aufgefahren – die Stadt wird in Zusammenarbeit mit den für den Bau verantwortlichen Stellen auch weiterhin alles unternehmen, damit die Auswirkungen für die Bevölkerung so gering als möglich gehalten werden können. Ein besonderes Augenmerk gilt selbstverständlich auch dem örtlichen Gewerbe, namentlich den Detaillisten im Stadtzentrum, die von der Bautätigkeit in besonderem Masse betroffen sind: Zur Belebung des Zentrums werden unter anderem Ideen aus dem Wettbewerb «Mitenand für Dietike» umgesetzt und am 5./6. Juni 2020 findet erneut ein Sommerfest statt.