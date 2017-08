Das wundert FDP-Politikerin Priska Randegger, die in einer Kleinen Anfrage vom Stadtrat wissen will, ob «in absehbarer Zeit» eine Ausweitung der Öffnungszeiten geplant sei. Spezifisch plädiert Randegger, die kürzlich aus dem Schlieremer Gemeindeparlament zurückgetreten ist, für eine Öffnung an jedem Samstag, damit «auch die Erwerbstätigen von den investierten Steuergeldern einen Nutzen haben.»